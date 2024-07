“Note al chiaro di luna”: il Duo Nami in concerto alla Casa rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La rassegna “Note al chiaro di luna” debutta martedì 2 luglio al museo Casa rossa Ximenes di Castiglione della pescaia: alle 21.30 si esibirà il Duo Nami, composto dai due violoncellisti Lavinia Golfarini e Andrea Volcan. Il biglietto d’ingresso al museo nella Diaccia Botrona costa 8 euro; al termine del concerto è prevista una degustazione di vini del territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare l’ufficio Iat (0564.933678) o la Casa rossa Ximenes (0564.927244). È disponibile anche un servizio navetta gratuito dal mare al museo (informazioni e prenotazioni: tel. 0564.933678; e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

È la quarta edizione della rassegna organizzata da Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Il Duo Nami

Il Duo Nami – vincitore della terza edizione del progetto “Attraverso i suoni,” in collaborazione con Agimus Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – è nato nel 2023 dall’incontro dei due violoncellisti, Andrea Volcan e Lavinia Golfarini, e dalla loro voglia di sperimentare una formazione inusuale come quella del duo di violoncelli. Hanno studiato sotto la guida dei maestri Luca Provenzani e Lucio Labella Danzi e hanno frequentato masterclass con importanti violoncellisti del panorama internazionale, come Giovanni Sollima e Abel Selaocoe, all’Accademia Stauffer di Cremona. Nei primi mesi di attività il duo ha collaborato con importanti enti toscani, come il Conservatorio “Cherubini” di Firenze e Agimus, partecipando a concorsi nazionali e internazionali. Eseguiranno composizioni di Joseph Bodin de Boismortier, Jean-Baptiste Barrière, Justus Johann Friedrich Dotzauer e Jacques Offenbach.

«Torna una rassegna molto amata e apprezzata dal grande pubblico della riserva naturale della Diaccia Botrona – dichiara il sindaco Elena Nappi – e torna nel suo format originario, ovvero all’interno del museo Casa Rossa, sullo scenografico ponte Manetti, con brindisi finale. Si potrà, infatti, scegliere una degustazione di eccellenze enologiche locali, acquistando un calice serigrafato ad hoc per l’occasione con il logo della Casa Rossa. Per la prima sera faremo un cin cin iniziale di benvenuto alla nuova stagione, poi andrà a regime il modello music&wine. Inoltre, avremo un gradito ritorno della musica jazz che andrà ad integrare il programma classico delle ultime stagioni musicali, in modo da soddisfare un più ampio pubblico nel rispetto del delicato ambiente in cui ci troviamo».

«È una rassegna che guarda al futuro – ricorda il direttore artistico Gloria Mazzi – perché tra luglio e agosto sono in programma 9 concerti che vedranno protagonisti giovani musicisti under 30 originari sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale. Attraverso questa esperienza, avranno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente. Un’esperienza che li porta fuori dagli ambiti prettamente didattici e li aiuta a far sì che la musica, oltre che passione, possa tramutarsi in professione».