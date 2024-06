Ditonellapiaga, Lucio Corsi e Colapesce e Dimartino: un’estate a ritmo di musica in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Tra le novità musicali dell’estate castiglionese arriva “PopCast” Castiglione Sound Festival, uno spazio in cui artisti e personalità della musica leggera di grandissimo livello avranno l’opportunità di raccontarsi e presentare i propri progetti ad un pubblico di appassionati e turisti.

Organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia con Paco Mengozzi Men/Go Music Fest e Luca Giommoni, la rassegna propone tre “puntate” musicali gratuite: due concerti a luglio e agosto in piazza Orto del Lilli e il CalaSoleLive 2024 alla spiaggetta della darsena, nel mese di settembre.

«”Musica leggera, anzi leggerissima”, canta un grande successo del Festival di Sanremo 2021 – afferma il sindaco Elena Nappi – e da questo slogan ci siamo fatte guidare per creare un nuova rassegna musicale nella nostra programmazione estiva. Così anche Castiglione della Pescaia inaugura la sua stagione di grandi concerti con cantanti noti del panorama musicale italiano della musica pop, tre eventi che strizzano l’occhio ad artisti giovani ed affermati, conosciuti dal grande pubblico per i loro successi, spesso diventati tormenti estivi, apprezzati da giovani e meno giovani».

«”PopCast” offre a cittadini ed ospiti castiglionesi – aggiunge l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – appuntamenti musicali di alto livello impreziosendo la nostra capacità di accoglienza turistica. Con gli operatori, con i quali pianifichiamo e programmiamo le tipologie di eventi, per il 2024 abbiamo deciso di dare una piega più pop al nostro cartellone estivo e siamo quindi molto entusiaste di quanto siamo riuscite a proporre, consapevoli della forte spinta turistica, che ha una proposta musicale di qualità come quella che con soddisfazione ascolteremo nei tre appuntamenti proposti per luglio, agosto e settembre».

«E’ un grande piacere e un onore per Men/Go Music Fest avviare la collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia nell’ambito del cartellone degli eventi per la stagione estiva – afferma Paco Mengozzi – con tre appuntamenti, tre episodi di questo nuovo festival, “Popcast”, all’insegna della grande musica e di grandi ospiti. Siamo pronti a questa nuova sfida e vogliamo ringraziare il sindaco, tutti i funzionari e tutto il Comune per il grandissimo lavoro. Adesso spazio alla musica con tre eventi imperdibili dove ci aspettiamo un grande pubblico».

Il programma

Primo appuntamento giovedì 4 luglio in piazza Orto del Lilli alle 22, con Ditonellapiaga. All’anagrafe Margherita Carducci, è una cantautrice romana, classe 1997. Si avvicina alla musica attraverso il teatro e muove i suoi primi passi nei club romani dediti alle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz.

Giovedì 8 agosto arriva Lucio Corsi. Dopo un tour indoor che ha toccato i principali club italiani, l’eccentrico cantautore di Vetulonia torna ad esibirsi dal vivo con la sua mitica band nella piazza dove nel 2016, agli albori della sua carriera, suonò in solo. I suoi live sono un microcosmo di sonorità rock d’autore e folk surreale, in cui realtà e immaginazione, utopia e mistero riecheggiano nell’aria come le onde di una stazione radio spaziale. Lucio Corsi sarà accompagnato alla batteria da Marco Ronconi, alle tastiere e all’organo elettrico da Giulio Grillo, al basso da Tommaso Cardelli, al pianoforte da Iacopo Nieri e alla chitarra elettrica e slide guitar da Filippo Scandroglio.

Chiude la rassegna il concerto al CalaSole, mercoledì 4 settembre dalle 18.30 alla spiaggetta della darsena, con Colapesce e Dimartino. Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, conosciuto come Dimartino, sono due amici, due cantautori siciliani tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio, formatisi come duo nel 2020. Dopo un tour invernale che ha fatto registrare numerosi sold out, Colapesce Dimartino arrivano a Castiglione della Pescaia con l’appuntamento live in versione estiva del loro secondo album “Lux Eterna Beach”.