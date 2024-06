“Respiri di Bellezza-Outsiders”: passeggiata culturale e performance di danza

Grosseto. Passeggiata culturale e performance di danza. È la formula vincente con la quale “Respiri di Bellezza-Outsiders“, lo spettacolo firmato da Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva, fa tappa a Castiglione della Pescaia e a Grosseto.

Martedì 25 e mercoledì 26 giugno, alle 19.30, a Castiglione della Pescaia, in piazza Solti, e giovedì 27 giugno, allo stesso orario, a Grosseto, in piazza Baccarini, andrà in scena la produzione di Francesca Selva più richiesta di questa estate, in tour in tutta Italia da qualche settimana.

Lo spettacolo

I danzatori Luciano Nuzzolese, Livia Da Soghe, Cosimo Vittorione e Irene De Santis daranno corpo e vita ad uno spettacolo emozionante che è un inno alla fugacità e alla fragilità dell’esistenza umana. Nelle coreografie di Francesca Selva, la danza diventa il balsamo e la cura delle ferite del mondo e gli artisti con la loro ricerca sono sempre più chiamati a comunicare l’incomunicabilità del mondo, provando a ritrarre, anche solo per un attimo, la bellezza di ciò che ci attraversa e ci sfugge.

Gli spettacoli – ad ingresso libero – saranno preceduti da una passeggiata culturale a cura dell’associazione “Le Orme”. La passeggiata è prevista alle 18.00 e per partecipare è necessario prenotarsi al numero 346.6524411 o all’indirizzo info@leorme.com

“I nostri ‘Respiri di Bellezza’ sono performance di danza contemporanea in cui la piazza diventa il palcoscenico di un dialogo diretto con il pubblico. Le incursioni urbane che abbiamo pensato per questa occasione speciale sono state costruite con grande attenzione ai luoghi in cui vengono realizzate e hanno lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul lavoro dei danzatori e coreografi e creare un movimento per la danza attraverso un dialogo basato sulla partecipazione emotiva, ma anche fisica. La danza così diventa strumento per valorizzare luoghi magici e dal fascino intramontabile che rappresentano il cuore pulsante delle nostre belle città”, ha dichiarato Marcello Valassina, direttore artistico di Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva.

L’evento è organizzato da Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva in collaborazione con Le Orme, Istituzioni Le Mura di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia e Comune di Grosseto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.