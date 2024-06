Musica, cultura, eccellenze enogastronomiche e solidarietà: un weekend ricco di iniziative

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia accoglie l’estate con un weekend ricco di eventi, di sport, musica e cultura, eccellenze enogastronomiche e solidarietà.

Il programma

Si parte venerdì 21 giugno con i “Venerdì in giallo”, la nuova rassegna letteraria promossa dalla biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia in ricordo del grande attore Gino Cervi, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa. Alle 18 all’Orto dei Frati della chiesa San Giovanni Battista Paolo Roversi presenta “Una morte onorevole. Un caso alla vecchia maniera per il commissario Botero”, dialogando con Dianora Tinti.

Dalle 19.30 di venerdì Castiglione della Pescaia si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per la “Festa della Musica”, organizzata dal Centro commerciale naturale: sette gruppi musicali che spaziano dal rock al jazz, dal pop alla musica folk, si esibiranno live per le vie del centro.

Anche il MuVet di Vetulonia ha aderito alla “Festa della Musica”, partecipando con un laboratorio per grandi e piccoli. Alle 17 Marina Rivera coinvolgerà il pubblico con “Le avventure di Alina a Vetulonia”, una serata di musica, lettura animata ed arte.

La serata di sabato 22 giugno è dedicata alla degustazione dei migliori vini rosati della Maremma nella suggestiva location di piazza Solti, nel cuore del borgo medievale di Castiglione della Pescaia. L’evento “Rosato di sera”, organizzato da Bacco In Toscana e Insieme in Rosa, si svolgerà dalle 19 alle 24.

Sabato e domenica Castiglione della Pescaia ricorda Ambrogio Fogar con la “Regata del cinquantenario” organizzata dal Club velico Castiglione della Pescaia, Circolo nautico Maremma e Yacht Club Punta Ala, in occasione dei 50 anni dalla storica impresa di circumnavigazione in solitaria del globo. Tante barche veleggeranno insieme partendo alle 11 dal porto canale di Castiglione della Pescaia in una regata d’altura commemorativa che circumnavigherà l’Isola d’Elba e si concluderà a Punta Ala. Una giornata di mare, vento e ricordi, resa ancora più speciale dalla presenza a bordo di Francesca e Rachele, le figlie del grande navigatore.

Quella di domenica sarà invece una mattinata di benessere e solidarietà al mare con la “Camminata metabolica” di Insieme in Rosa per sostenere l’ospedale Misericordia di Grosseto. La camminata, sotto la guida attenta delle istruttrici Roberta Bruscoli, Paola Vaselli e Michela Bertini, partirà alle 9.30 e seguiranno poi attività di acquafit e acquagym per una giornata all’insegna del benessere per tutti.

Il primo fine settimana d’estate chiude con “Musica di mare”. In piazza Solti, alle 18.30, “Roberto Prosseda vs Teotronico”, un pianista robot sfida un pianista umano.