“I Luoghi del Tempo” rende omaggio a Sergio Staino: il programma

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Il festival ‘I Luoghi del Tempo’ è un format esperienziale ormai consolidato e ricercato della nostra Maremma – commenta Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia -. È un progetto di qualità che valorizza luoghi inediti, ricchi di storia e capaci di grandi suggestioni: in questi paesaggi preziosi, al tramonto, senza alcuna struttura che possa snaturarli, si apre un dialogo tra arte, storia, natura e sapori. L’appuntamento che quest’anno si svolgerà a Castiglione della Pescaia vuole essere un omaggio ad un grande amico del nostro Comune, Sergio Staino, una delle matite più ironiche e graffianti del panorama satirico italiano. Il luogo in cui si svolgerà l’incontro racchiude in sé tutto lo spirito del festival: si tratta di un vecchio orto dei frati, posto all’interno della medievale cinta muraria del borgo; chiuso da anni, negli ultimi mesi è stato oggetto di lavori di riqualificazione, riportato all’antica bellezza e sarà reso di nuovo fruibile al pubblico per la prima volta con la serata in ricordo di Sergio”.

Un ricordo vero, sincero e carico di affetto, quello che il festival ha pensato per l’84° compleanno di Sergio Staino (nato proprio l’8 giugno), firma storica della satira italiana, tra i primi sostenitori de “I Luoghi del Tempo”, con idee, progetti e partecipando più volte in prima persona; una serata che vedrà come protagonisti grandi amici e colleghi del vignettista e giornalista, come Altan e Paolo Hendel, e la Big Bang Orchestra, con Michele Staino, nel progetto studiato insieme al padre, dal titolo “Concerto per matita e Orchestra“.

Il programma

Il programma inizierà alle 19, all’orto del Lilli, con la passeggiata letteraria coordinata dall’attore e comico Paolo Hendel, insieme ad Altan e a Patrizia Guidi (direttrice della biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia). A seguire, alle 20, verrà offerto il consueto aperitivo (a cura di Melosgrano), che anticiperà l’inizio del “Concerto per matita e Orchestra” (alle 21 nel giardino della chiesa di San Giovanni Battista), uno spettacolo con musiche originali per orchestra swing ispirate alle migliori strisce familiari di Sergio Staino (che saranno proiettate) e per celebrare anche la sua anima artistica promotrice, da sempre, della contaminazione tra generi e linguaggi diversi.

“I Luoghi del Tempo” proseguirà con l’ultima giornata, in programma il 20 giugno al Parco delle Rocce di Gavorrano, con Paolo Rossi e Peppe Voltarelli (inizio alle 18).

I luoghi del tempo è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Cesvot; main sponsor Conad.

I protagonisti della giornata

Altan

Fumettista, vignettista e autore satirico. Nel 1975 crea la cagnolina Pimpa, uno dei suoi personaggi più famosi, pubblicato inizialmente sul Corriere dei Piccoli, e poi protagonista anche di serie a cartoni animati. Ha raccontato in chiave satirica il lavoro, con il suo Cipputi, operaio metalmeccanico comunista; la storia, con le biografie di Cristoforo Colombo, Giacomo Casanova e Francesco d’Assisi; la società e la politica, con le decennali collaborazioni con riviste come Linus, L’Espresso, Panorama e La Repubblica.

Paolo Hendel

Comico, cabarettista e commediografo, negli anni ’80 mette in scena i suoi primi monologhi per il teatro. Dal 1996 al 1998 è in tv, a Mai dire gol, con il suo Carcarlo Pravettoni, cinico e spietato uomo d’affari. Partecipa a film come “A Ovest di Paperino”, “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani, “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli, “Cavalli si nasce” di Sergio Staino.

Big Bang Orchestra

Staino ha sempre promosso la contaminazione tra generi e linguaggi diversi, compresa la proposta del maestro Rinaldi di musicare alcune sue storie, eseguite insieme alla proiezione delle strisce che le hanno ispirate. Andrea Rinaldi, pianoforte e composizione, Michele Staino, contrabbasso, Claudio Ingletti, sassofoni, David Micheloni, clarinetto, Alessandro Fabbri, batteria, Vittorio Conti proiezioni.

I luoghi dell’8 giugno

Lungo il borgo medievale di Castiglione della Pescaia, nella serata dedicata a Sergio Staino, l’itinerario de “I Luoghi del Tempo£ porterà gli spettatori in via Calvino dove è da poco stata inaugurata una mostra permanente di fumetti disegnati da Sergio Staino e dedicati a Italo Calvino su pannelli disposti lungo tutta la via, fino ad arrivare alla Pieve di San Giovanni Battista, recentemente restaurata.

“I Luoghi del Tempo” e la “Redazione Giovani”

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani della provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival “I Luoghi del Tempo”, anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

“Redazione Giovani” è uno dei progetti vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, dedicato a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

La “Redazione Giovani” è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione. Nel 2024 saranno coinvolti gli studenti: Vittoria Barometri, Alberto Di Nella, Alessandro Falconi, Ilaria Leonelli, Emma Vannucchi; con il coordinamento di Benedetta Rustici.

Pacchetti turistici

Dal 2021 “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto 7 euro

Ridotto 5 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Massimo un biglietto per ogni tessera

Prevendite

Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566.52012

Prevendite online: www.festivaldimaremma.it – www.iluoghideltempo.it

Informazioni e programma: www.iluoghideltempo.it