I “Fuochi a mare” inaugurano gli eventi di Castiglione Summer Time: weekend ricco di iniziative

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il mese di giugno si apre a Castiglione della Pescaia con un fine settimana denso di appuntamenti.

Sarà lo spettacolo pirotecnico dei “Fuochi a mare” che venerdì 7 giugno, dalle 23, sul Lungomare di Ponente, darà il via alla stagione Castiglione Summer Time.

L’amministrazione comunale vuol dare il benvenuto ad una nuova stagione estiva, augurare ai propri cittadini ed operatori turistici buon lavoro e ringraziare chi ha scelto Castiglione della Pescaia per le proprie vacanze, illuminando il proprio cielo con i giochi di luce più apprezzati e attrattivi di sempre.

«Desideriamo che questo periodo – dicharano dal Comune – sia scoppiettante e scintillante come questi fuochi pirotecnici perché abbiamo bisogno di pace e serenità in ogni nostra attività e vogliamo che tutti i nostri eventi siano di buon auspico. Proprio per questo siamo orgogliosi di regalare un altro weekend di importanti manifestazioni culturali, sportive e musicali su tutto il nostro territorio».

Il programma delle iniziative

Lo sport è ancora una volta in primo piano con i Campionati sportivi nazionali degli ordini degli ingegneri d’Italia. Dal 6 al 9 giugno il campo sportivo “Irio Valdrighi” ospiterà i gironi eliminatori dei Campionati di calcio. Professionisti appartenenti a 46 ordini provinciali provenienti da ogni parte d’Italia si affronteranno nelle qualificazioni per accedere alle finali che si disputeranno a settembre.

Da venerdì 7 giugno a Punta Ala un invasione di vele con la “Finn World Master Championship”m organizzata dal Club velico. Sono previsti circa 300 regatanti, molti dei quali ex campioni olimpici, vere e proprie leggende del mare, provenienti da tutto il mondo.

Venerdì pomeriggio, alle 16.30, la parrocchia di San Giovanni Battista inaugura il nuovo piazzale della chiesona e il giardino di San Giovanni Battista, già ex Orto dei Frati, dove si svolgeranno tante iniziative culturali che andranno ad animare le serate estive castiglionesi. È proprio dall’Orto dei Frati che parte la nuova rassegna letteraria “Venerdì in giallo” promossa dalla biblioteca “Italo Calvino”. Saranno quattro incontri imperdibili dedicati al genere thriller, in ricordo del grande attore, doppiatore e conduttore radiofonico italiano Gino Cervi in occasione dei 50 anni dalla scomparsa.

Il primo appuntamento, venerdì alle 18, con Norberto Vezzoli che presenta “Gino Cervi: il Commissario Maigret” dialogando con Giulia Tellini.

Sabato 8 giugno fa tappa a Castiglione della Pescaia la rassegna “I Luoghi del Tempo” con due interessanti appuntamenti culturali. Alle 19 una passeggiata nel centro storico con Altan e Patrizia Guidi, direttrice della biblioteca comunale; alle 21 “Concerto per matita e orchestra” al giardino della chiesa di San Giovanni Battista con la Big Bang Orchestra, che eseguirà musiche originali ispirate alle strisce di Sergio Staino.