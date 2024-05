“SognAla”: ecco il festival di musica, parole e gusto

Punta Ala (Grosseto). Al via la prima edizione di “SognAla”, festival di musica, parole e gusto all’interno della splendida cornice della Marina di Punta Ala.

“SognAla” è progetto di promozione culturale territoriale nato dalla collaborazione di AltriMondi Servizi Srl e GraDi – Soluzioni per l’arte, con il sostegno della Marina di Punta Ala, PuntAla Music Fest e il Comune di Castiglione della Pescaia.

Questo festival si propone di creare una dimensione culturale estiva attraverso intrattenimenti ad ingresso libero per il pubblico che frequenta il porto di Punta Ala e non solo, alimentando la dimensione onirica e fantastica, contribuendo a rendere piacevole il soggiorno in questa località.

Il programma prevede il coinvolgimento di scrittori, artisti, musicisti a livello nazionale e produttori locali di vino e birra, creando eventi di diverse tipologie: concerti, presentazioni di libri, degustazioni, spettacoli di teatro per famiglie.

L’idea alla base è quella di stimolare la curiosità e l’interesse del pubblico creando momenti piacevoli e positivi, culturalmente stimolanti, con lo splendido porto di Punta Ala a fare da cornice.

La struttura del calendario si sviluppa dal 7 luglio al 25 agosto.

Il programma

Di seguito il programma completo:

domenica 7 luglio concerto “Musica di Mare”, Danilo Rea in trio;

venerdì 12 luglio concerto della Libera Orchestra (Jazz Big band);

sabato 13 luglio degustazione, libro, concerto con “Pierotta”, Leonardo Gori (Guanda, 2024), Valentina Toni e Luca Giberti (Jazz/Blues);

venerdì 19 luglio concerto di Frida Bollani;

sabato 20 luglio degustazione, libro, concerto con “Cigli”, Ben Pastor (Mondadori, 2024), Black Sand Duo (Black Music/Soul);

venerdì 26 luglio concerto degli artisti dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino;

sabato 27 luglio serata per famiglie con “Pirati!” (Anima Scenica). Spettacolo di teatro di ritmo, azione e musica su un’avventura piratesca;

sabato 3 agosto serata per famiglie con “Fiabe italiane” (Anima Scenica). Spettacolo di teatro-canzone tratto dalle “Fiabe italiane” di Italo Calvino;

mercoledì 7 agosto degustazione, libro, concerto con “Ampeleia”, Valentina Santini e Sacha Naspini (Voland, 2024), Raniss (Rock acustico);

venerdì 9 agosto concerto con Jole Canelli, Leonardo Marcucci e Stefano Cocco Cantini;

sabato 10 agosto degustazione, libro, concerto con “Neri”, Roberta Lepri (Voland, 2023), Viramundo (Musica latino-americana);

mercoledì 14 agosto degustazione, libro, concerto con “Macchion de’ Lupi”, Marco Malvaldi (Giunti, 2023) e Carlotta Fruttero, Momus Gipsy Trio (Swing/Manouche);

venerdì 16 agosto serata per famiglie con “Fiabe in Danza”, spettacolo / laboratorio con musica per adulti e bambini;

domenica 18 agosto concerto con “Progetto italiano” (Jazz/Canzoni d’autore);

mercoledì 21 agosto degustazione, libro, concerto con “Rosati”, Serena Venditto (Mondadori, 2023), Yes Indeed (Funk trio);

sabato 24 agosto serata per famiglie con Zastava Orkestar (Balcan music), Pink Mary e Dott. Stock (Quarto teatro);

sabato 25 agosto concerto “Anime salve (Omaggio a De André)”.

Direzione artistica e organizzazione generale: Giulia Norcini e Diego Rossi

Segreteria e amministrazione: AltriMondi Servizi Srl

Coordinamento tecnico e logistico: GraDi Srl

Ufficio stampa: Ouverture Service Srl

Digital e social media: Ermes Comunicazione

Progetto grafico: Paola Pacini