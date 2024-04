“Libri liberi”: la biblioteca regala volumi ai cittadini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Martedì 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

In tale occasione, la biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, dalle 10 alle 18, in un gazebo posto in piazza Garibaldi, regalerà un libro ad ogni persona interessata.

A disposizione ci saranno opere di tutti i generi: dai romanzi ai saggi, dai best seller ai libri per bambini. Sarà un’ottima occasione per conoscere la biblioteca ed invogliare alla lettura.

Per l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia festeggiare la giornata mondiale del libro “è un momento di importante riflessione sul ruolo cardine che la propria biblioteca ha nell’ampliamento delle conoscenze e della cultura del territorio, non solo nei confronti dei residenti, ma anche dei tanti turisti che ogni anno frequentano il paese, come ha sottolineato anche l’ultimo G20 delle spiagge, dove uno dei tavoli di confronto è stato dedicato proprio alle biblioteche delle venti località marine più apprezzate d’Italia”.