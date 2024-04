Gemellaggio culturale tra Unitre e associazioni: visita in paese e scambio reciproco di progetti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L”Unitre di Castiglione della Pescaia, presieduta da Bianca Cocca Carotenuto, ha invitato i rappresentanti delle associazioni di Sardara e Marino per una visita al territorio e un’opportunità di scambio di idee e progetti da condividere nel corso degli incontri e laboratori che le Università delle Tre età realizzano nel corso dell’anno.

«Quest’anno – spiega la presidente dell’Unitre di Castiglione della Pescaia – abbiamo rinnovato il Consiglio della nostra associazione di volontariato e abbiamo voluto portare una ventata di rinnovamento anche in ciò che facciamo cercando contatti con le altre associazioni di Italia per scambi culturali di questo tipo, che ci arricchiscono e ci offrono la possibilità di far conoscere al di fuori del nostro territorio ciò che facciamo, il nostro impegno per la diffusione della cultura. Non siamo solo un’associazione di paese, facciamo parte di una rete nazionale, e ci piace poter condividere le nostre idee e i nostri progetti con chi come noi si dedica all’integrazione sociale e culturale del proprio territorio».

A Castiglione della Pescaia sono arrivati una quarantina di esponenti delle due associazioni, che hanno compiuto un giro turistico del paese, visitando il centro storico, il castello, la chiesa di San Giovanni. Dopo uno scambio di doni con l’amministrazione comunale, la giornata si è conclusa con un incontro conviviale.

«Siamo contenti di questo primo appuntamento – conclude la presidente Carotenuto – e vorremmo continuare in questa direzione, proponendo altri incontri con altre associazioni per far conoscere ancora di più il nostro territorio e i suoi aspetti culturali».

L’Unitre a Castiglione della Pescaia ricopre un ruolo importante nel tessuto sociale e culturale del paese da oltre vent’anni e l’amministrazione comunale è particolarmente grata dell’ottimo lavoro svolto dalla sua presidente e dallo staff degli insegnanti che ogni anno arricchiscono il territorio con le tante iniziative organizzate: dalle lezioni ai convegni, dagli scambi culturali agli eventi sociali.

La prossima iniziativa dell’Unitre di Castiglione della Pescaia è in programma per il 27 e 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro. Il ricavato di questa iniziativa sarà interamente devoluto alla ricerca di Airc.