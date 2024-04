“Quadri etruschi raccontano”: al Museo archeologico la presentazione del catalogo della mostra

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 20 aprile, alle 15, al MuVet-Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, la presentazione del libro “Quadri etruschi raccontano”, dedicato alla mostra “Quadri etruschi raccontano. Il mito e il rito da Caere a Vetulonia. Un nuovo straordinario recupero della Guardia di Finanza”.

Il volume racconta la storia di questo esclusivo ritrovamento, dei convegni internazionali e gli incontri accademici, degli studi che hanno dato vita ad un lungo percorso espositivo che ha toccato Santa Marinella al Castello di Santa Severa nel 2018, la Centrale Montemartini nel 2019 e il Museo delle antichità etrusche e italiche dell’Università La Sapienza di Roma prima di arrivare a Vetulonia, dove la mostra rimarrà in esposizione fino al 5 maggio.

Il libro

Selezionato al Salone internazionale del libro di Torino, il volume indossa l’abito di catalogo in occasione di questa mostra-cammeo straordinaria, che va ad inaugurare la stagione espositiva del MuVet. Solido nella sua struttura interna, con una narrazione ben articolata, il libro nasce come volume d’arte antica svincolato dalla contingenza del breve periodo espositivo vetuloniese. Nella sua trama si intrecciano due racconti che l’apparato grafico provvede a distinguere con un impaginato differente: il racconto istituzionale sul patrimonio disperso e i recuperi effettuati dalla Guardia di Finanza, e il racconto culturale, inteso volutamente come narrazione che trova in se stessa il proprio compimento, ma capace al contempo di divenire “prequel” della mostra vetuloniese.

Protagoniste di questo racconto sono le quattro lastre etrusche in terracotta dipinta provenienti da scavi clandestini a Cerveteri, l’etrusca Caere, salvate dal mercato illegale grazie all’insostituibile attività di vigilanza, tutela, conservazione e valorizzazione che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale svolge da sempre in piena e fruttuosa collaborazione con le forze dell’ordine e in particolare con la Sezione Tutela beni demaniali e di interesse pubblico della Guardia di Finanza di Roma. Un recupero di estremo valore archeologico che ha restituito nuovi sconosciuti capolavori della pittura etrusca arcaica per una volta non legata all’ambito funerario, ma destinata a ornare sontuose residenze ed edifici pubblici.

In occasione della presentazione al pubblico del volume “Quadri etruschi Raccontano”, dedicato alla mostra, saranno disponibili on line i primi tre episodi del podcast “Traffici di cultura”, dal titolo “La grande fuga”, dedicati all’ultima operazione di recupero di queste lastre dipinte da parte delle Fiamme Gialle di Roma.

“Traffici di cultura” è il podcast intorno all’archeologia che racconta i traffici legali e illegali, famosi o sconosciuti, dietro ai beni culturali, prodotto da ARA edizioni.

Ingresso libero.

Per informazioni e prenotazione (gradita:) tel. 0564.948058 – e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.