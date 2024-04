“Quadri etruschi raccontano”: visite guidate gratuite alla mostra nel Museo archeologico

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Visite guidate gratuite nel fine settimana alla mostra “Quadri etruschi raccontano. Il mito ed il rito da Caere a Vetulonia“, allestita al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.

Le archeologhe dello staff del museo accompagneranno i visitatori sabato 6 aprile alle 15.30 e domenica 7 aprile alle 11. Un’occasione per vedere le quattro lastre etrusche in terracotta dipinta salvate dal mercato illegale grazie all’attività di vigilanza, tutela, conservazione e valorizzazione che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale svolge da sempre, in piena collaborazione con le forze dell’ordine. Un recupero di estremo valore archeologico che ha restituito nuovi sconosciuti capolavori della pittura etrusco arcaica.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.948058 – e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

L’ingresso al museo è a pagamento.