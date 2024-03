Giovani, riflessioni e musica: il paese celebra la Giornata internazionale della donna

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia per celebrare la ricorrenza della “Festa della donna”.

«In occasione della Giornata internazionale della donna – dichiara il sindaco Elena Nappi –, più che celebrare una ricorrenza vorrei che ci si soffermasse a riflettere sul concetto di rispetto nei confronti delle donne. Sempre più spesso le donne oggi sono vittime di femminicidio ed è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolar modo i giovani, attraverso eventi che invitano al rispetto, all’amore, alla serenità. Oggi ogni volta che ascoltiamo un notiziario è diventata costante la presenza di un atto di aggressione nei confronti di una donna, che sia fisica o verbale, una società che si definisce civile e all’avanguardia non può e non deve più tollerate questi attacchi violenti, gratuiti e discriminatori. Ringrazio l’associazione il Mosaico con la sua presidente, Antonella Rossi, e tutta la Commissione pari opportunità guidata da Erika Franceschetti e la consigliera delegata Jessica Biancalani, per aver pensato a questi due momenti di riflessione e discussione».

Per venerdì 8 marzo l’associazione di volontariato Il Mosaico propone “Barbablù”, uno spettacolo musicale preparato da Irene Paoletti, accompagnata da Emanuele Bocci al pianoforte e da Elisa Bartoli nella danza, con un’ouverture dedicata alla fiaba “Scarpette eosse”. L’appuntamento è all’auditorium delle scuole medie alle 17.

Domenica 10 marzo un pomeriggio di musica con canzoni dedicate alle donne, pensato dalla Commissione pari opportunità di Castiglione della Pescaia insieme al Leo Club Iannitelli. Alle 18, nella sala consiliare, la parola ai ragazzi del paese per un momento di incontro e confronto sulla Giornata internazionale della donna.

«Abbiamo scelto di dare voce ai ragazzi del nostro territorio – afferma la consigliera delegata Jessica Biancalani -, coinvolgendo sia i giovani di Castiglione della Pescaia, che il 25 novembre scorso avevano organizzato un bellissimo flash mob per sensibilizzare sulla violenza contro le donne, che il Leo Club Iannitelli, che ha al suo interno molti ragazzi soci castiglionesi che collaborano attivamente con i Lions club Salebrum e con molte associazioni del paese. I nostri ragazzi ci aiuteranno a riflettere con interventi molto significativi e le ragazze dei Leo canteranno delle canzoni che parlano di donne, di storie d’amore finite, inni alle donne e inni alla vita. Sensibilizzare e coinvolgere i giovani è il passo più importante, se i ragazzi riflettono avremo la speranza di un mondo migliore, con donne e uomini più coscienziosi. Per questo dobbiamo ampliare il pubblico che segue questi eventi e dobbiamo dare voce ai giovani e alle donne».