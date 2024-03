“Corpo a corpo. Il viaggio”: il docufilm sulla mostra presentato al Firenze Archeofilm Festival

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La direzione scientifica del Museo archeologico di Vetulonia, insieme all’amministrazione del Comune di Castiglione della Pescaia, annuncia la partecipazione del MuVet al Firenze Archeofilm 2024, il Festival internazionale di cinema di archeologia, arte e ambiente.

L’appuntamento è per giovedì 7 marzo, al cinema La Compagnia in via Cavour 50 a Firenze, dove il MuVet sarà tra i protagonisti del pomeriggio con la proiezione, per la prima volta cinematografica, del docufilm “Corpo a corpo. Il viaggio”, per la regia di Lorenzo Antonioni.

Il cortometraggio

Il cortometraggio dedicato al racconto della straordinaria mostra evento 2023 “Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei capolavori del Museo archeologico nazionale di Napoli alla classicità del Bello nell’opera di Mitoraj” ci accompagna lungo il viaggio, ideale e fisico, che ha portato i capolavori del Mann-Museo archeologico nazionale di Napoli e dell’Atelier Mitoraj di Pietrasanta in mostra a Vetulonia.

Tutto passa, passano gli anni, le mode, i modi di dire, alla fine passa anche l’arte, ultimo disperato tentativo dell’uomo di sfuggire alla mortalità. Ma c’è un elemento che rimane immutato nei secoli: il corpo. Il film ritrae i protagonisti intenti a trovare il punto di incontro tra i corpi della classicità antica delle opere del Museo archeologico nazionale di Napoli e quelli della modernità classica delle opere di Igor Mitoraj, incontro individuato nell’atletica e nello sport. Un viaggio attraverso lo sport e l’arte classica che ha come destinazione i valori più importanti dell’essere umano: il rispetto e la fratellanza reciproca.

Il programma

Questo il programma della giornata: