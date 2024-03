“Convivio etrusco”: laboratorio multisensoriale al Museo archeologico, ingresso gratuito

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con il mese di marzo si conclude la “Festa dei Musei“, manifestazione promossa dal Sistema provinciale Musei di Maremma che prevede l’ingresso gratuito al museo nella prima domenica di ogni mese e tantissimi eventi dedicati.

Per domenica 3 marzo al Museo archeologico di Vetulonia un ultimo gustoso appuntamento, il “Convivio etrusco. Di carne, vino e spezie”, un laboratorio multisensoriale a cura delle archeologhe dello staff che avrà inizio alle 11. I partecipanti, scegliendo per chi lo desidera di essere bendati, vivranno la possibilità di conoscere e sperimentare gli Etruschi in una prospettiva tattile e multisensoriale. Un’occasione unica di accostarsi a questa civiltà da un diverso punto di vista, alla scoperta del loro cibo e della convivialità.

A seguire degustazione di prodotti del territorio a cura dell’azienda agricola Badiavecchia e dell’azienda agricola Podere San Michele.

«Nell’occasione di questa ultima domenica ad ingresso gratuito – dichiara il sindaco Elena Nappi – sarà ancora possibile visitare la mostra “Le Ville del Moderno in Toscana. Roccamare – Riva del Sole – Punta Ala”, che abbiamo deciso di prorogare fino a domenica 10 marzo in modo da dare l’opportunità ai nostri visitatori di regalarsi un tuffo nel passato architettonico del nostro territorio. Ci prepariamo poi a dare il benvenuto alla mostra sulle lastre, intitolata “Quadri etruschi raccontano. Le figure del mito e del rito a Vetulonia” ,che sarà inaugurata il 27 marzo, e poi alla grande mostra del MuVet il 18 maggio per la “Notte europea dei Musei”, dal titolo “Un mecenate e i suoi tesori. La collezione Ruggi Bilotti d’Aragona al MuVet di Vetulonia”».

L’ingresso al Museo sarà gratuito per l’intera giornata di domenica.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): tel. 0564.948058 – e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Ingresso gratuito domenica anche per il Museo Casa Rossa Ximenes, che alle 11 e alle 15 propone una visita guidata del Museo con birdwatching.