“Tra libri e vignette: l’arte di Staino e Calvino”: il paese ricorda i due artisti con una passeggiata

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Una passeggiata con Sergio Staino ed Italo Calvino, una giornata in ricordo di due artisti che sono stati grandi amici di Castiglione della Pescaia.

«A dimostrazione che le celebrazioni del centenario di Calvino non sono stati eventi fini a se stessi – dichiara il sindaco Elena Nappi –, ma ci permettono di avere continue relazioni esterne, con altre realtà e situazioni, abbiamo deciso di omaggiare un grande fumettista con questa passeggiata artistica, alla quale parteciperanno anche i figli, che ringrazio per la presenza che ci onora tantissimo e consolida il legame dell’artista con il nostro paese. Un momento al quale invitiamo tutti a partecipare e che regalerà anche ai nostri piccoli amici una meravigliosa fiaba legata ad una tematica molto cara al nostro territorio come quella ambientale».

Su via Calvino, nel cuore del paese, saranno posizionati i 12 pannelli con le vignette che Staino dedicò ai libri di Calvino e che, lo scorso anno, hanno legato in un unico filo conduttore le celebrazioni del centenario dalla nascita dello scrittore. Sarà un percorso culturale tra testi ed illustrazioni, alla scoperta dei due artisti. L’inaugurazione di questa passeggiata nell’arte è prevista per sabato 2 marzo alle 15, alla presenza di Ilaria e Michele, figli del noto fumettista Sergio Staino.

La giornata continuerà in biblioteca, dove alle 17 la rassegna “Raccontami una fiaba” propone la rappresentazione di “Pecciolo contro Talquale, il mostro spazzatura”, una fiaba contemporanea, di Sergio Staino, sul tema dell’ambiente e del riciclaggio dei rifiuti. Gli attori del Teatro Studio coinvolgeranno i bambini nelle vicende del piccolo Pecciolo che sconfigge il mostro, dimostrando come la raccolta differenziata sia la soluzione migliore per smaltire i rifiuti. E prima della rappresentazione una dedica a sorpresa a Sergio Staino.