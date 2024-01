Da Castiglione della Pescaia a Palazzo Madama con Italo Calvino: il libro presentato in Senato

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il sindaco di Castiglione della Pescaia ospite in Senato della giornalista e scrittrice Laura Guglielmi, invitata a presentare il suo libro “Italo Calvino e Sanremo alla ricerca di una città scomparsa” a Palazzo Madama.

Un’occasione per parlare ancora una volta del rapporto tra lo scrittore e la cittadina costiera da lui scelta quale meta di vacanza.

«Italo Calvino è per Castiglione della Pescaia un punto di riferimento non solo per la sua sterminata cultura – afferma il sindaco Elena Nappi –, ma soprattutto per il modo in cui ha vissuto e amato il nostro paese. Cittadino onorario, castiglionese tra i castiglionesi, si è innamorato della bellezza incontaminata del suo mare, del verde brillante della sua pineta e del blu profondo del suo cielo e ne ha fatto i protagonisti di tanti dei suoi romanzi e racconti fino a decidere di rimanere per sempre legato a questi panorami. Il suo nome è rimasto scolpito non solo nella stele che domina dall’alto il nostro paese, nella via a lui dedicata che sale lungo la cinta muraria fino ad aprirsi sul belvedere, nella biblioteca che gli è stata intitolata con grande gioia, ma è nel ricordo di tutti coloro che abitano questo paese che lui ha fatto conoscere in tutto il mondo, per questo motivo non poteva mancare la presenza del Comune di Castiglione della Pescaia a questa importante iniziativa».

A presentare l’evento a Roma Massimo Mapelli, vice capo redazione della cronaca e inviato del TG di La7, alla presenza del senatore Gianni Berrino e di Tommaso Giordano, del Ministero degli affari esteri.

Laura Guglielmi era già stata ospite a Castiglione della Pescaia nel settembre scorso nell’ambito del progetto dedicato al centenario della nascita di Italo Calvino. Nel suo libro racconta il legame profondo dello scrittore con la Sanremo della sua gioventù, l’amore per quel senso di pace che ha sempre cercato nella sua vita e che ha poi trovato nella pineta di Roccamare in età adulta, motivo per cui decise di costruire lì la sua villa, tra la pineta e la spiaggia, facendone luoghi che tanto furono di ispirazione nei suoi romanzi e racconti.

«E’ stata una bellissima esperienza – aggiunge Elena Nappi – poter parlare davanti ad un pubblico così attento e qualificato dell’importante rapporto tra Calvino e la Maremma e far conoscere la magia dei nostri luoghi che hanno il potere di stregare chiunque ci si trovi a passare. In questa particolare occasione voglio ringraziare la mia responsabile della biblioteca comunale, Patrizia Guidi, non solo per avermi accompagnato a questo evento a testimonianza del forte legame che c’è tra Castiglione della Pescaia ed Italo Calvino, ma anche per il grande lavoro che ha svolto in occasione del centenario e che svolge ogni giorno con le attività proposte sia in biblioteca che al di fuori di essa durante tutto l’anno, vivacizzando e rendendo interessante lo scenario culturale del territorio».