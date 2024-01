Musica, giochi, caccia al tesoro e leccornie: la Befana arriva in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora tanti appuntamenti a Castiglione della Pescaia e nelle sue frazioni per chiudere l’ultimo weekend di feste. Musica, giochi e caccia al tesoro per tutti in attesa dell’arrivo della Befana.

«Si rinnova in grande stile – dichiara il sindaco Elena Nappi – l’arrivo della Befana in ogni frazione del nostro comune e nel capoluogo, una delle tradizioni popolari più sentite che chiude le festività natalizie, quella più attesa perché porta con sé sapori e profumi delle feste di paese di una volta, pensare che quella di Tirli è giunta alla 47^ edizione, ed ha riportato la voglia di essere festeggiata in ogni nostra località. Promuovere e sostenere, anche economicamente, tutte le associazioni che con impegno e passione portano avanti questa bellissimo momento di svago per grandi e bambini è per la mia amministrazione un grande piacere, oltre che un dovere morale per non far morire usi e costumi del nostro territorio e della nostra storia».

Venerdì 5 gennaio, dalle 18.30, l’associazione Amici di Vetulonia Aps aspetta i partecipanti in piazza Stefani a Vetulonia per festeggiare insieme la vigilia del l’Epifania.

La serata verrà animata dalla musica popolare dei Cantori dei tempi passati e dall’AperiPalio “Befana Edition” con zuppe, panini, cioccolata calda e vin bruléìè, perfetti per riscaldarsi durante l’attesa.

Quando si sentirà il campano suonare vorrà dire solo una cosa: che la Befana sta arrivando carica di doni e calze piene di dolciumi, caramelle e carbone per tutti i presenti!

Sabato 6 gennaio il viaggio della Befana, dopo una tappa al museo di Vetulonia per la caccia al tesoro, continua verso Punta Ala, dove i bambini saranno ad attenderla in Piazza delle Bandiere.

“L’Epifania tutte le feste le porta via” recita un proverbio popolare e la grande “parata delle Befane” che, a cavallo della loro scopa, arrivano da tutta la provincia, chiude i festeggiamenti a Castiglione della Pescaia. Il corteo di Befane e spazzacamini partirà da piazza Orto del Lilli per portare la più grande Calza demografica d’Italia fino al lungomare, in piazzale Maristella, dove balli, canti, e tanto divertimento attendono i bambini che potranno gustare le merende di una volta, quelle della tradizione.