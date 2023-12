“Beach Party”: festa in piazza per dare il benvenuto al 2024

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara ad accogliere il nuovo anno con tanti momenti di svago e divertimento per tutti: una fine 2023 ed un inizio 2024 pieni di iniziative.

«Il passaggio da un anno all’altro – afferma il sindaco Elena Nappi – anche per un’amministrazione diventa un momento per fare una riflessione su ciò che abbiamo realizzato e sugli obiettivi futuri, ma anche quello in cui speriamo che tutto ciò che desideriamo si realizzi. Così, con questo augurio rivolto ai castiglionesi ed agli amanti del nostro paese, voglio invitare tutti a partecipare ai nostri eventi di Capdoanno perché sarà una giornata fantastica dove ci troveremo immersi nella bellezza della nostra cultura, sopraffatti dai nostri panorami mozzafiato e calati nel sano divertimento di un dj set fantastico e pieno di effetti speciali. Dopo il saluto al 2023 ci ritroveremo a dare il benvenuto al 2024 con un rigenerante bagno nel nostro mare cristallino e bellissimo».

Il programma

La giornata del 31 dicembre si aprirà con un’ultima visita guidata al museo archeologico di Vetulonia e un brindisi augurale; nel pomeriggio escursione di trekking da Castiglione della Pescaia a Poggio Ballone con brindisi all’ultimo tramonto del 2023 da una location davvero suggestiva.

La notte del 31 dicembre si festeggia con il Capodanno al mare e il brindisi in piazza Orto del Lilli. Quest’anno sarà un grande evento con giochi di luce e dj set firmato La Capannina insieme a Ghigo Certosini e Klaus in consolle e la voce di Giacomino Muzzi.

Il nuovo anno si aprirà, come da tradizione, con il primo tuffo in mare per festeggiare il 2024 e con la sfilata della calza demografica delle famiglie di Castiglione della Pescaia.