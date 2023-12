Inaugurato il Parco degli Artisti: è dedicato a quattro famosi personaggi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È dedicato a quattro grandi personaggi che con le loro opere e il loro talento hanno dato lustro a Castiglione della Pescaia. È il Parco degli Artisti, in via Paolini, inaugurato stasera, mercoledì 27 dicembre.

Si tratta del primo progetto realizzato totalmente dagli operai comunali, che hanno arredato questo angolo verde del paese con quattro panchine a forma di libro con l’effige di quattro grandi personalità artistiche, che sono Georg Solti, Carlo Fruttero, Italo Calvino e Leonardo Ximenes.

«Proprio nel compleanno di Leonardo Ximenes – dichiara il sindaco Elena Nappi – abbiamo deciso di inaugurare questa opera di rigenerazione urbana a chilometro zero perché completamente realizzata dalle maestranze del Comune e del cantiere comunale con la collaborazione della Vab di Castiglione della Pescaia. Un piccolo gioiello dedicato al relax ed alla lettura per tutti i nostri amanti e fruitori».

«Questo parco – afferma l’assessore Walter Massetti – è stato creato grazie alle competenze dei nostri operai e tecnici, dal progetto alla realizzazione, dando luogo ad una vera e propria opera d’arte al centro del paese, in un punto particolarmente frequentato dai castiglionesi, ma che da anni era solo un’area verde poco valorizzata. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, in ogni modo, a questo successo».

Il parco è totalmente accessibile anche ai portatori di handicap ed è dotato di un avanguardistico impianto di irrigazione sotterraneo che si attiva all’occorrenza, in base all’umidità rilevata.

Sarà il parco della lettura, un luogo di ritrovo e di incontro, un ambiente accogliente dove trascorrere qualche ora in compagnia e, perché no, ricordare i personaggi cui è dedicato e che tanto hanno amato Castiglione della Pescaia. Per il futuro l’amministrazione sta pensando di adibirlo ad attività di book sharing, per condividere insieme il piacere della lettura.