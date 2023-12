Presepe vivente, arrivo di Babbo Natale, giochi e tombolate: weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La magia del Natale è arrivata a Castiglione della Pescaia, dove in piazza Orto del Lilli il Villaggio di Natale, con il suo mercatino, i giochi per bambini, zucchero filato, popcorn e caramelle, terrà compagnia per tutte le feste fino al 7 gennaio.

«Colgo l’occasione – dichiara il sindaco Elena Nappi – del weekend di Natale per ringraziare tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione delle molteplici iniziative di queste festività: la proloco di Tirli, il circolino di Buriano, l’associazione il Porto Eventi di Punta Ala, gli Amici di Vetulonia, l’associazione La Corte dei miracoli con La Bandita, Cri- Comitato locale di Castiglione della Pescaia, Asd Arcieri del Tiburzi, Associazione Aca Pian di Rocca, Insieme in Rosa, l’Atletica Castiglionese, Hakuna Matata Outdoor e Consorzio Maremma Experience, la Capannina, il museo Casa Rossa Ximenes, il MuVet di Vetulonia, la biblioteca “Italo Calvino”, i mercatini del villaggio di Natale e la parrocchia di San Giovanni Battista».

Il programma

Proprio il lungo weekend di Natale regalerà a grandi e bambini tanti eventi.

Il 23 dicembre le vie del borgo storico di Castiglione della Pescaia si animano con il presepe vivente, organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Battista. Oltre 100 figuranti prenderanno parte alla rievocazione e drammatizzazione di San Francesco cui seguirà la processione alla chiesa di Santa Maria del Giglio per arrivare poi nel borgo medievale dove, fra stand gastronomici e botteghe di antichi mestieri, i giocolieri ci accompagneranno fino al palazzo di Erode.

Il 24 dicembre arriva Babbo Natale con “Tutti i cavalli di Babbo Natale”, una sfilata in centro con elfi, renne, cavalli e cavalieri. Il suo viaggio continua fino a Pian di Rocca, dove lascerà dolci e regali, per tornare poi in paese e insieme ai suoi elfi suonerà alla porta di tutti quei bambini che avranno lasciato la loro letterina in tabaccheria per consegnare loro doni e caramelle

Non solo giochi e feste per il Natale a Castiglione della Pescaia. Sabato 23 dicembre appuntamento alla Casa Rossa per ideare tutti insieme una collana natalizia, mentre domenica 24 dicembre visite guidate al Museo archeologico di Vetulonia con ingresso regalo al costo simbolico di 1 euro e piccoli doni per i visitatori.

Il 23 e il 24 dicembre, per tutti gli appassionati, prove di tiro con l’arco per grandi e bambini, dalle 10 alle 18, in piazza Orto del Lilli, con gli Arcieri del Tiburzi.

Anche nelle frazioni tanti appuntamenti per mantenere viva la tradizione del Natale. Il 23 dicembre sarà giornata di tombola al circolino di Buriano, dove la sera del 27 dicembre ci sarà il torneo di panforte; a Vetulonia invece il 29 dicembre la gara delle calze vetuloniesi.

Per il programma completo di tutti gli eventi: www.visitcastiglionedellapescaia.it