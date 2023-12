Laboratori, natura e la Corsa di Babbo Natale: nuovo weekend di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A Castiglione della Pescaia è Christmas time, con un fine settimana di eventi e tante iniziative per grandi e piccoli.

«Un altro weekend di conoscenza, salute e divertimento – afferma Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia -, che ci porta a grandi passi verso il Natale, stando sempre attenti al nostro benessere e al divertimento dei nostri bambini che sono i protagonisti di queste festività».

Il programma

Babbo Natale arriva di corsa a Castiglione della Pescaia, dove sabato 16 dicembre si svolgerà l’11^ Corsa di Babbo Natale-VIII Memorial Angelo Belli, gara promozionale per le categorie giovanili e gara non competitiva aperta a tutti.

L’iniziativa, organizzata dall’Atletica Castiglionese con il patrocinio del Comune, ha l’obiettivo di promuovere lo sport e il turismo fuori stagione. E dopo le gare un regalino per ogni bambino che avrà partecipato, un bel momento di aggregazione per sostenere lo sport all’aria aperta e salutare insieme il Natale.

Sabato 16 dicembre sarà anche l’ultima giornata di “TestiamoCi”, il programma di screening gratuito promosso da Regione Toscana e Azienda Usl Toscana Sud Est su iniziativa del Ministero della Salute per la prevenzione dell’Epatite C. I volontari della Misericordia saranno a disposizione dalle 9 alle 12 nella sala del Consiglio comunale, in via Cesare Battisti, per effettuare i test.

Per gli amanti della natura, domenica 17 dicembre giornata di birdwatching con ingresso gratuito al Museo Casa Rossa Ximenes.

Al Museo archeologico di Vetulonia, invece, domenica alle 11 nuovo laboratorio per bambini, un incontro dedicato al lago Prile e alla storia del sale nel territorio, che si concluderà con il confezionamento di un sale aromatico natalizio.