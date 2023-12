Natale al Museo archeologico: ecco il calendario degli eventi dedicati a bambini e famiglie

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Non solo visite guidate, ma anche laboratori didattici per bambini e una caccia al tesoro fra le sale del Museo. Il Museo archeologico di Vetulonia riserva a grandi e piccini un ricco cartellone di eventi e tante sorprese per trascorrere il periodo natalizio imparando a conoscere l’arte.

Il programma

Ecco il calendario delle iniziative al MuVet per il periodo di Natale: