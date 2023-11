“Di mare e di mirto”: Bianca Gabrielli presenta il suo libro a “Sabato d’autore”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si torna a parlare di mare nell’appuntamento del “Sabato d’autore” alla biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, sabato 25 novembre alle 17, con “Di mare e di mirto” di Bianca Gabrielli.

Cinque persone, molto diverse l’una dall’altra, decidono di partire in barca a vela per il Mediterraneo, tutti sperando in cuor loro di trovare il tassello mancante che darà pace alla loro vita. Ma spesso le cose non vanno come speriamo.

L’autrice sarà presentata dal giornalista Norberto Vezzoli.

Bianca Gabrielli, piemontese, è stata insegnante di Lingua e letteratura francese nelle scuole superiori, sempre impegnata attivamente nel sociale; presenta a Castiglione della Pescaia la sua seconda pubblicazione.