“Avventure tra le pagine”: un weekend di iniziative dedicate ai bambini al Museo archeologico

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Anche quest’anno il Museo archeologico di Vetulonia aderisce alla quinta edizione della manifestazione nazionale “Avventure tra le pagine. Leggiamo al Museo“, promossa da Kidpass per avvicinare le famiglie ai musei italiani e all’importanza di leggere insieme ai bambini.

Il programma

Ecco il programma degli appuntamenti in museo: “Vivere nell’antica Vatluna. In visita con Larth e Velia”, sabato 11 novembre, alle 11, per bambini da 3 a 5 anni; domenica 12 novembre, alle 11, per bambini da 6 a 10 anni.

Larth e Velia sono due bambini protagonisti del quaderno didattico “Vetulonia etrusca. La città dell’oro” che accompagneranno i piccoli lettori in una speciale visita del museo animata da letture tratte dal quaderno e da attività tattili e creative ispirate ai loro racconti. Ogni bimbo riceverà in dono una copia del libricino.

Ingresso gratuito per bambini e accompagnatori.

Prenotazione obbligatoria al numero 0564.948058 o all’indirizzo e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it