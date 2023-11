“Sabato d’Autore”: al via nella biblioteca comunale la rassegna letteraria

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ogni sabato pomeriggio, per i prossimi due mesi, una nuova rassegna letteraria terrà compagnia ai cittadini di Castiglione della Pescaia. Al via, alla biblioteca comunale “Italo Calvino”, gli incontri “Sabato d’Autore”.

Un ciclo di appuntamenti che racconta il territorio attraverso storie di personaggi e luoghi della terra di Maremma. Dall’arte degli “anni veloci” vissuta dai futuristi toscani, alle influenze culturali e sociali che la storia del volo ha avuto nel territorio grossetano, dal mare con i racconti delle avventure della sua gente, alla natura incontaminata dei boschi, fino alle tradizione enogastronomiche della costa toscana.

«Ho deciso di mettere nuovamente al centro del salotto culturale castiglionese la biblioteca comunale “Italo Calvino” – afferma il sindaco Elena Nappi –, inaugurando questa rassegna che, mi auguro, possa diventare un appuntamento fisso negli anni per i nostri cittadini. Un momento di confronto con autori che hanno raccontato e continuano a raccontare il nostro territorio in tante storie, tutte diverse ed affascinanti, mostrando il loro legame con la terra di Maremma e le sue tradizioni. Sono fortemente convinta che dobbiamo. Continuo a pensare che la conoscenza della nostra storia, nelle sue più variegate forme, faccia la differenza soprattutto nei confronti delle nuove generazioni che hanno necessità di punti fermi e certezze che possono essere fornite solo da una base culturale solida che deve continuamente essere alimentata. Ringrazio per la disponibilità nell’organizzazione la dott.ssa Patrizia Guidi, responsabile della nostra biblioteca, che dimostra ancora una volta una straordinaria sensibilità e passione per i libri».

Il programma

Questi gli appuntamenti in calendario, tutti ad ingresso gratuito.

11 novembre, ore 17.00 – “Frontemare”

L’autore Massimo Canino dialoga con Francesca Ciardiello

18 novembre, ore 17.00 – “Futurismo toscano e ispirazioni maremmane negli anni della velocità”

Il curatore Roberto Aureli dialoga con Paolo Pisani

25 novembre, ore 17.00 – “Di mare e di mirto”

L’autrice Bianca Gabrielli dialoga con Norberto Vezzali

2 dicembre, ore 17.00 – “Il volo in Maremma”

L’autore Massimiliano Arienti dialoga con Paolo Pisani

16 dicembre, ore 17 – “Il ragazzo del bosco”

L’autrice Roberta Bardi dialoga con Paolo Pisani