“Frontemare”: Massimo Canino presenta il suo libro su storie e avventure della gente di mare

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Uscirà l’8 novembre nelle librerie Italiane “Frontemare“, il libro di Massimo Canino che racconta storie e avventure di gente straordinariamente normale, che vive nei pressi dei porti, che il giornalista-scrittore ha visitato la scorsa estate, navigando con la sua barca a vela lungo l’arcipelago toscano.

Sabato 11 novembre, alle 18, il libro (edito da Minerva) verrà presentato nella sala del Consiglio comunale a Castiglione della Pescaia.

Massimi Canino

Ha viaggiato per mare, a bordo della sua barca a vela denominata Mary Bird VII, navigando lungo la costa e le isole della Toscana per scrivere il suo libro, che racconta le bellezze di questa terra attraverso le storie straordinarie di uomini e donne che con la loro esperienza di vita potranno essere di ispirazione per le generazioni future. Il viaggio del giornalista Massimo Canino, quattro mesi di navigazione, quasi 500 miglia percorse, con sosta in 16 porti della Toscana, si è concluso e il libro è pronto per uscire. Dunque, dopo un’estate a caccia di storie “lungo le coste della Toscana”, lo scrittore ha concluso un importante progetto patrocinato dalla Regione Toscana e redatto un volume dove sono raccontati aneddoti, avventure, ricordi di persone incontrate lungo la sua crociera. Gente che del mare e della sua tutela ne hanno fatto uno stile di vita. Alcune di queste storie sono ambientate nella nostra Maremma.

«Abbiamo abbracciato con grande entusiasmo questo progetto – commenta il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – che comprende, oltre alla promozione e alla conoscenza del territorio, anche la memoria di storie che andrebbero altrimenti perse senza questa testimonianza scritta. Racconti legati al protagonista principale del nostro territorio, il mare, molto spesso fonte di vita, oggi in grande sofferenza dal punto di vista ambientale, con un ecosistema che deve essere tutelato e salvaguardato soprattutto dai suoi abitanti. Siamo il primo Ente pubblico che presenta ufficialmente il libro dopo l’uscita editoriale, un libro che poi sarà presentato da altri Enti pubblici importanti quali la Regione Toscana e il Senato».

«Le storie che ho raccolto e poi raccontato nel mio libro, in termini di rettitudine, moralità, amore per la natura e per il nostro prossimo, sono esempi da imitare. Ed è proprio per questo – scrive l’autore – che ho idealmente dedicato questa raccolta alle future generazioni, che mi auguro, ne facciano tesoro. Il libro “Frontemare” a mio parere rappresenta uno spaccato della nostra Italia migliore, la più bella, la più genuina».