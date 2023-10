“La notte nera”, Halloween sbarca in paese: musica, sport e giochi per bambini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara alla notte più paurosa dell’anno, la notte di Halloween, con tanti eventi ed appuntamenti per grandi e bambini, nel capoluogo e nelle sue frazioni.

«Siamo felici che si rinnovino i festeggiamenti di Halloween per far divertire grandi e piccini – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi –, un momento di festa, tra sacro e profano, una tradizione ereditata, ma ormai diventata tanto attesa e popolata anche nella nostra comunità, come dimostrano gli eventi organizzati dalle associazioni del territorio che ringraziamo per l’impegno e per la passione».

Il programma

«”La notte nera – Halloween una festa da paura” prende vita anche quest’anno, come ormai da 27 lunghi anni interrotti soltanto dal periodo pandemico. Con l’apertura degli stand in piazza Orto del Lilli, martedì 31 ottobre alle 15 – spiega Ottavio Rocchi, presidente dell’associazione La Corte dei Miracoli –, avrà inizio la festa dedicata in primo luogo ai bambini, con il Truccabimbi, la baby dance, i trampolieri e le bolle di sapone giganti. Ci saranno anche momenti di sport con l’Atletica Castiglionese. che coinvolgerà tutti con una lezione in diretta, e poi tanta musica fino a notte fonda, e alle 21 una caccia al tesoro per gli adulti e dolcetti per tutti. Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto costante alle iniziative dell’associazione, quest’anno anche con le casine di legno che sono diventate lo spettrale villaggio della “Notte nera”».

Halloween a Vetulonia

Tante iniziative per la notte di Halloween anche nelle frazioni. L’associazione Amici di Vetulonia organizza “Vetulonia da paura”. Dal pomeriggio laboratori mostruosi per bambini, dolcetto o scherzetto per le vie del paese, e la sera festa mascherata nella Casa del Popolo con premiazione per gli adulti della maschera migliore e di quella peggiore.