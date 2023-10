Cultura, corsa dei carretti e solidarietà: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ultimo weekend di ottobre ricco di eventi a Castiglione della Pescaia. Dalla cultura allo sport, alle tradizioni, una serie di appuntamenti per intrattenere e divertire tutti quanti.

«Un altro weekend pieno di eventi significativi e particolari per la comunità castiglionese – dichiara il sindaco Elena Nappi – che si divide tra una grande sensibilità nel sociale, la voglia di tenere vive le antiche tradizioni, la volontà di trasmettere la nostra cultura e quella di essere consapevoli delle fragilità del nostro territorio».

Il programma

Venerdì 27 ottobre, alle 17, in biblioteca, Anima Scenica propone “Fiabe italiane”, musica e teatro ispirate alle opere di Italo Calvino.

Sabato 28 ottobre, alle 10, in sala consiliare il convegno “Protezione civile e ambiente. Lions al fianco della Vab, Vigilanza antincendi boschivi”, organizzato da Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm per informare la cittadinanza su quella che è l’organizzazione antincendi, i piani specifici di prevenzione e il ruolo del volontariato nella tutela delle pinete costiere dal rischio incendi.

Domenica 29 ottobre torna la corsa dei carretti castiglionesi. Quest’anno con un nuovo tracciato tra le discese e le curve di Tirli. L’evento è sold out, saranno 57 i piloti che con i loro carretti fai da te affronteranno le difficoltà e gli ostacoli del percorso per tagliare per primi il traguardo della gara di speeddown a cronometro – tappa Granducato organizzata a livello regionale e nazionale. Alla fine della giornata saranno premiati i piloti più veloci, ma anche i carretti più originali e fantasiosi.

Domenica sera “Cena con le Fate” al palazzetto di Casa Mora a Castiglione della Pescaia. Una serata con le fatine di Insieme in Rosa Onlus all’insegna del divertimento ascoltando musica, per festeggiare e condividere la prima delle donazioni fatte con la raccolta fondi 2023, che sarà consegnata direttamente ai medici del reparto di Anatomia patologica dell’ospedale di Grosseto.