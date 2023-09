“Fiori in famiglia. Eva Mameli Calvino si racconta”: Elena Accati presenta il suo libro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Proseguono alla biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore.

Sabato 30 settembre, alle 17.30, la presentazione del libro “Fiori in famiglia. Eva Mameli Calvino si racconta“, scritto da Elena Accati con le illustrazioni di Daniela Iride Murgia.

Il libro

Si tratta della ripubblicazione in una versione per ragazzi del libro che la nota docente universitaria scrisse più di dieci anni fa, un’intervista ad Eva Mameli che racconta la grande passione per le scienze e la botanica di questa donna, che a soli 21 anni, nel 1907, ottenne la laurea in Scienze naturali e fu la prima in Italia ad ottenere la docenza universitaria in una facoltà scientifica, nel 1915, con una cattedra in botanica. La sua carriera, così come la sua vita, cambiò radicalmente quando conobbe e si innamorò dell’agronomo Mario Calvino, dalla cui unione nacquero i figli Floriano e Italo.

Ad arricchire il testo le illustrazioni di Daniela Iride Murgia, illustratrice apprezzata in tutto il mondo. Collabora con molte riviste e case editrici internazionali; ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti; progetta e cura mostre in collaborazione con artisti e architetti internazionali presso la Biennale di Venezia.

Sabato Daniela Iride Murgia sarà a Castiglione della Pescaia per presentare il libro insieme alla direttrice della biblioteca, Patrizia Guidi.