“Le ville del moderno in Toscana”: inaugurata la mostra sul patrimonio architettonico costiero

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Grandissima partecipazione all’inaugurazione della mostra “Le ville del moderno in Toscana: Roccamare, Riva del Sole, Punta Ala”, allestita nella sala consiliare e i giardini pubblici della biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, che ha portato nella cittadina costiera tanti tecnici, architetti, geometri, impresari, non soltanto addetti ai lavori, ma anche studiosi e cittadini interessati a conoscere gli edifici che hanno caratterizzato il territorio castiglionese agli inizi del Novecento, realizzate da mostri sacri dell’architettura italiana.

La mostra

La mostra, che raccoglie materiale di archivio proveniente da pubblicazioni d’epoca, presenta infatti il patrimonio abitativo dei principali insediamenti del territorio comunale di Castiglione della Pescaia, Roccamare, Riva del Sole, il Gualdo e Punta Ala, costruito da progettisti e maestri dell’architettura italiana del XX secolo. Si tratta di progetti eterogenei per linguaggio, che offrono un campione interessante di quella che è stata l’architettura del territorio costiero italiano nel secolo scorso, un valore aggiunto a quelle che sono le bellezze naturalistiche della costa maremmana.

Questa esposizione è frutto di un lavoro di collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena-Grosseto-Arezzo, l’Ordine degli architetti di Grosseto, il Dipartimento di Architettura-Dida dell’Università di Firenze, il Comune di Castiglione della Pescaia.

Il convegno

Nell’aprire i lavori del convegno che ha seguito l’inaugurazione della mostra, il sindaco Elena Nappi ha sottolineato l’importanza di questi incontri come momento di confronto costruttivo per lo sviluppo culturale del territorio. Per il soprintendente Gabriele Nannetti la collaborazione tra enti, associazioni e istituzioni dovrebbe essere una buona pratica da adottare non solo nell’organizzazione di eventi, ma proprio perché opportunità di crescita per un territorio. Ringraziamenti da parte del funzionario di zona della Soprintendenza Vanessa Mazzini, che ha ricordato come questa importante collaborazione serva a conoscersi e faccia bene alle attività sul territorio, del dirigente comunale dell’Area tecnica Fabio Menchetti, del presidente dell’Ordine degli architetti Stefano Giommoni e del docente universitario Riccardo Renzi.

La mostra rimarrà nella sala del Consiglio di Castiglione della Pescaia fino a metà ottobre. Il sindaco Elena Nappi ha annunciato che diventerà una mostra itinerante che nei mesi di novembre e dicembre verrà allestita alla Casa Rossa, a gennaio al museo di Vetulonia e ad aprile chiuderà il ciclo all’auditorium delle scuole medie per coinvolgere in questo progetto di collaborazione e condivisione gli studenti.

Successivamente anche Soprintendenza, Ordine degli architetti e Università porteranno la mostra sul territorio provinciale e regionale come progetto itinerante.