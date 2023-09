“In fuga col barone”: Stefano Tofani presenta il suo libro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Possono un incontro casuale e la lettura di un libro far superare il timore di crescere, ed aiutarci ad appianare i rapporti conflittuali che durante l’adolescenza, inevitabilmente, nascono tra figli e genitori? Si, se l’incontro è con Italo Calvino ed il libro è “Il barone rampante”.

Venerdì 15 settembre, alle 18, nel giardino della biblioteca comunale in piazza Garibaldi, a Castiglione della Pescaia, per gli appuntamenti letterari del “Salotto di Italo Calvino”, Stefano Tofani presenta “In fuga col barone”.

L’autore

Stefano Tofani è laureato in Conservazione dei beni culturali all’Università di Pisa e lavora per il Comune di Lucca. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, “L’ombelico di Adamo”, vincitore del Premio Villa Torlonia. Con “Sette abbracci e tieni il resto” ha creato un protagonista, Ernesto, che ha conquistato moltissimi ragazzi e lettori d’eccezione, come Luciana Littizzetto e Marco Malvaldi.

A moderare l’incontro Francesca Ciardiello, di Grosseto, giornalista professionista e conduttrice dell’emittente televisiva TV9, autrice della trasmissione “Quante storie vuoi”.