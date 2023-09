Festa del cinema di mare, gli organizzatori: “Bilancio più che positivo”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Anche quest’anno la Festa del cinema di mare ha portato a Castiglione della Pescaia grandi nomi del mondo del cinema e della cultura italiani.

Giunta all’ottava edizione, la manifestazione, diretta dal regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, ha dimostrato di essere uno degli eventi clou dell’estate castiglionese, non soltanto di promozione del cinema di qualità, ma anche momento di incontro e confronto con personaggi che condividono la passione per il cinema e per il mare.

Dal 24 al 30 agosto si sono susseguiti eventi, proiezioni, talk e musica; incontri con artisti come Gabriele Muccino, Valeria Golino, Isabella Ferrari, ed a chiusura del festival il concerto di Vinicio Capossela. Grande riscontro di critica e di pubblico anche per i due cortometraggi che sono stati premiati durante la rassegna: “Quando si ritira il mare” di Francesco Lorusso. vincitore del Premio Mauro Mancini, mentre Roberto Lo Monaco con “LifeDELFI” si è aggiudicato il Premio Guido Parigi.

«Il Festival del Ccnema di mare – afferma soddisfatta il sindaco Elena Nappi – si è confermato anche quest’anno uno dei momenti più attesi dell’estate castiglionese e la chiusura sperimentata con successo lo scorso anno con il concertone “Calasole Live” ne è stato un valore aggiunto. Nonostante il cambio di location imposto dal maltempo, l’appuntamento musicale con Vinicio Capossela ha incantato il pubblico con quasi tre ore di spettacolo».

«Anche quest’anno Castiglione è stata la vera protagonista del festival – dichiara Giovanni Veronesi -. Questo era il nostro obiettivo e, con il concerto di Capossela a chiusura della rassegna, l’abbiamo raggiunto».

«E’ stato un grande successo nonostante alcune modifiche di programma dovute al maltempo – commenta Lorenzo Luzzetti, dell’associazione M.Arte –. Tanto pubblico agli incontri pomeridiani con ospiti Gabriele Muccino, Valeria Golino e Isabella Ferrari, e proiezioni spesso esaurite sia al cinema Castello che nei pomeriggi dedicati ai documentari alla biblioteca “Italo Calvino”. Bene anche le iniziative collaterali, dal concerto inaugurale di Valentina Toni e Ilaria Guarnaccia, allo spettacolo di Elena Guerrini, per finire con il bagno di folla per Vinicio Capossela, che ha coinvolto per oltre tre ore migliaia di persone in un memorabile concerto ispirato al cinema ed al mare».