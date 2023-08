“Calasole live 2023”: Vinicio Capossela incanta il pubblico con le sue “Canzoni urgenti”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il “Calasole Live” 2023 si conferma l’evento dell’estate castiglionese. Vinicio Capossela ha incantato il pubblico con le sue “Canzoni urgenti”.

«E’ stato un evento che il Comune di Castiglione della Pescaia ha fortemente voluto e realizzato anche quest’anno – commenta il sindaco Elena Nappi –, nonostante il cambiamento di location imposto dalla forte ondata di maltempo che ha letteralmente fatto sparire la spiaggetta della Darsena, dove il concertone era nato lo scorso anno e dove tornerà nelle prossime edizioni. È stato un grande successo. La piazza Orto del Lilli è stata molto apprezzata come collocazione, anche se urbanisticamente parlando non è nata per accogliere grandi eventi di questo tipo. Perfetta la macchina organizzativa, un grande lavoro di squadra degli uffici comunali con le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno vigilato sulla sicurezza. A dimostrazione del fatto che un’organizzazione seria e ben strutturata, che lavora con passione, convinzione e competenza, porta al raggiungimento degli obiettivi prefissati».

«Le note delle ballate impegnate di Capossela hanno incantato e conquistato – dichiara soddisfatta la prima cittadina di Castiglione della Pescaia – il numeroso pubblico presente all’Orto del Lilli per oltre tre ore, melodie e ritmi diversi che descrivono perfettamente la natura polivalente dell’artista e che hanno reso magica questa notte di luna piena».

Quello del “Calasole Live” non è l’ultimo evento dell’estate, l’amministrazione comunale ha ancora in programma tante iniziative per una stagione che non si chiude con il mese di agosto. «I mesi di settembre ed ottobre sono gremiti di eventi – aggiunge il sindaco –, che spaziano dallo sport all’arte e alla cultura con i salotti letterari legati alle celebrazioni del centenario di Italo Calvino. Tanti appuntamenti, tutti di spessore, che ci accompagneranno anche in questa ultima parte dell’anno. E già in programma tante novità anche per il prossimo anno».