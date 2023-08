“Fuxia e Kobalto”: inaugurata la mostra permanente della pittrice Tiziana Pisano

Vetulonia (Grosseto). I due colori, che fanno da sempre parte della sua tavolozza, hanno ispirato l’allestimento della galleria d’arte di Tiziana Pisano, la quale, trasferitasi due anni fa dal Piemonte a Vetulonia, ha già partecipato nel 2021 ad una mostra collettiva di artisti locali in paese, l’anno successivo ha dipinto il drappo del Palio ed ha preso parte alla mostra collettiva, organizzata a Palazzo Centurioni di Castiglione della Pescaia.

Nata in Sardegna, ma trasferitasi in tenera età con la famiglia, ha passato tutta la vita in Piemonte. Ancora molto giovane scopre il suo amore per l’arte, per i viaggi e per le lingue straniere. Dopo il diploma, decide di vivere all’estero per perfezionare sul campo l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo.

La passione per la pittura l’ha portata a frequentare parecchi corsi, ma la sua preparazione artistica è per lo più autodidattica e sperimentale.

Ha partecipato a innumerevoli mostre a Torino, Milano e varie città in Piemonte, Lombardia e Veneto.

La sua curiosità innata l’ha portata a sperimentare nuove tecniche, tra cui vari tipi di cemento, di carta, di plastica, di stoffa, di colle mischiate tra loro nei modi più diversi nelle sue opere di tecnica mista. Dipingere le emozioni partendo da un’immagine, cercare di trasmetterle a chi guarda i suoi quadri, emozionare il pubblico è la cosa più importante, al di là della tecnica pittorica. I suoi quadri sono concetti che sente profondi dentro di sè. La maggior parte dei suoi quadri non hanno una cornice che “imprigiona” i quadri. Lei è uno spirito libero e ha bisogno che anche i suoi quadri lo siano. Oppure hanno una cornice importante che però crea un tutt’uno con il quadro stesso….

Pisano vive la pittura come un privilegio che non le appartiene. Ha avuto un dono, ma lei ne rifiuta il merito. Preferisce sentirsi un canale nelle mani dell’universo e proprio per questo mette la sua arte a disposizione di tutti. Solo così questo canale può rimanere aperto. Per lei nessuna forma artistica è in contrapposizione con le altre, ma tutte sono complementari e si completano a vicenda. L’opera d’arte è energia che libera i cuori e dona serenità, è ossigeno. L’arte può emozionare, può elevare, può davvero cambiare la vita. L’arte è amore ed è convinta che solo l’amore può salvare il mondo.

Il “blu cobalto” è simbolo di purezza, passione e felicità. Ha la caratteristica unica di penetrare nell’anima toccando le corde dei sentimenti.

Il “fucsia” è sinonimo di cordialità e l’emblema della grazia interiore ed esteriore tipici di una personalità decisa con un gusto rivolto all’eleganza vistosa.

Un grande successo di pubblico ha salutato di recente il vernissage di questa artista, che ha ospitato nella sua galleria opere di altri artisti vetuloniesi: gli scultori Giancarlo Renzetti e Sherman Camillini e la fotografa svedese Johanna Ekmark.

La galleria, situata in via Garibaldi, diventerà anche lo studio-laboratorio di Tiziana Pisano ed ospiterà altri artisti, provenienti anche da altre regioni d’Italia attraverso un progetto denominato “Residenza d’artista”.

Al termine dell’evento di inaugurazione, Pisano ha precisato: “Vetulonia sta diventando sempre di più un centro artistico/culturale ed è per questo che mi sono resa disponibile a far crescere questa tendenza, attraverso questo bellissimo progetto”.