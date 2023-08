Festa del cinema di mare: gran finale con il concerto di Vinicio Capossela

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È uno dei momenti più attesi dell’estate castiglionese e della Festa del cinema di mare che, anche quest’anno, ha portato a Castiglione della Pescaia, dal 24 agosto, importanti artisti del mondo del cinema e della cultura italiani e che con questa conclusione conferma l’alto valore qualitativo della manifestazione: mercoledì 30 agosto, alle 19, Vinicio Capossela sarà il grande protagonista della serata con il suo “Concerti urgenti” per “Calasole live”, all’Orto del Lilli (l’evento precedentemente previsto alla spiaggia della darsena è stato spostato per motivi di sicurezza dovuti al maltempo). Aprirà la serata l’incontro tra Capossela e Giovanni Veronesi.

“Quest’anno – spiega Veronesi, direttore artistico della rassegna – siamo riusciti in un piccolo capolavoro: chiudere la Festa del cinema di mare con il concerto di Vinicio Capossela. Un concerto fatto apposta per noi, con riferimenti cinematografici e immagini proiettate. Un concerto di Capossela è una piccola perla nel mondo della musica, che si incastra molto bene nella nostra festa del cinema a Castiglione, altra piccola perla del Tirreno”.

Il concerto

Poeta, paroliere e musicista eclettico, Vinicio Capossela regalerà uno spettacolo al tramonto assolutamente da non perdere, pensato appositamente per l’occasione e per la terra che lo accoglie, una delle poche tappe in Toscana che il cantautore vincitore del Premio Tenco 2023 come miglior disco assoluto (“Tredici canzoni urgenti”) ha scelto di regalare al proprio pubblico. Le sue canzoni nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più sentiti del momento storico attuale: la violenza di genere, la cattiva educazione alle emozioni, l’abbandono scolastico, il forte attaccamento all’intrattenimento digitale da parte dei giovanissimi, la cultura usata come mezzo di separazione sociale.

“Dopo il successo del concerto di Bandabardò dell’anno passato – dichiara Lorenzo Luzzetti, direttore organizzativo -, siamo lieti di ripetere l’esperienza del concerto al tramonto con la poesia e l’estro di Vinicio Capossela, che presenterà un concerto site-specific sul tema del cinema e del mare. Sarà una festa per tutti, ad ingresso libero, cui parteciperà anche il regista Giovanni Veronesi, direttore artistico della Festa del cinema di mare, che chiude la sua ottava edizione proprio con questo evento”.

L’evento “Calasole live” è organizzato dall’amministrazione comunale con il supporto del Consorzio turistico Maremma Experience.

Prosegue, nell’ambito della Festa del cinema di mare, fino al 10 settembre la mostra del fotografo Carlo Bonazza, “Il villaggio inesistente”, ospitata all’interno dei locali del Club velico.

Festa del cinema di mare è stata organizzata dall’associazione M.Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Club velico di Castiglione della Pescaia, associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Grosseto e Rrd (Roberto Ricci Design).