Calasole live: cambia la location del concerto di Vinicio Capossela

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Cambia la location del Calasole live, il concerto di Vinicio Capossela in programma per mercoledì 30 agosto.

A causa del maltempo e delle recenti mareggiate, l’amministrazione comunale informa che non sarà possibile utilizzare la spiaggia della darsena, non ritenuta agibile, e il concerto si terrà in piazza Orto del Lilli, sempre alle 19.

Apertura dell’area concerto alle 17.00.

Chiusa al traffico e interdetta al parcheggio la zona di via della Torre, dove saranno installati servizi e postazioni di soccorso.