Festa del cinema di mare: il programma della quarta giornata

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Prosegue il programma dell’ottava edizione della Festa del cinema di mare, domenica 27 agosto, con due proiezioni in programma e il dj set a chiusura della serata.

Il programma

Sarà la proiezione di “Lagunaria” a inaugurare la quarta giornata della rassegna diretta da Giovanni Veronesi a Castiglione della Pescaia, il documentario di Giovanni Pellegrini (85′, Italia 2023) dedicato a una Venezia vista in chiave fantastica e ancestrale: uno sguardo mitico e attuale ad un luogo unico al mondo, ma capace di evocare sensazioni più urgenti e contemporanee come il cambiamento climatico e l’overtourism. La proiezione sarà presentata da Norberto Vezzoli alla biblioteca “Italo Calvino” alle 17.30.

Alle 21.15, al Cinema Castello, invece, sarà presentato da Giovanni Bogani il lungometraggio di Aga Woszczynska, “Silent land” (con Dobromir Dymecki, Agnieszka Zulewska, Jean-Marc Barr, Alma Jodorowsky, Marcello Romolo e con la partecipazione di Claudio Bigagli), Una critica all’edonismo borghese e alla sua ricerca forzata di un piacere banale e superficiale anche interessante, ma che scalfisce solo la superficie senza davvero eccedere (113′, Polonia-Italia-Repubblica Ceca, 2021).

Chiude la serata il dj set di Ppierrrre alla Terrazza Bistrot alle 23:00.

I premi

Sono stati proclamati durante la serata di oggi, sabato 26 agosto, i due cortometraggi vincitori dei due premi in concorso alla Festa del cinema di mare: è “Quando si ritira il mare“, di Francesco Lorusso, il vincitore del Premio Mauro Mancini, mentre Roberto Lo Monaco con “LifeDELFI” si aggiudica il Premio Guido Parigi.

Il Premio Mauro Mancini (1000 euro al regista vincitore) per cortometraggi europei sul tema del mare, è stato assegnato da una giuria di esperti presieduta dal direttore artistico Veronesi, mentre il premio Guido Parigi (500 euro, istituito nel 2019) per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, dalla giuria composta dai giovani studenti delle scuole superiori di Grosseto che hanno realizzato, per questa stagione, il progetto della Redazione Giovani, coordinati da Alessio Brizzi.

“Il tempo, con il suo dipanarsi, sbiadisce e a volte nasconde i nostri ricordi, così come il mare che con le sue acque copre ogni cosa: ma quando il mare si ritira tutto ciò che nasconde torna alla luce – sono le motivazioni date dalla giuria per la vittoria di ‘Quando si ritira il mare’ – Siamo in un antro, paragonabile alla caverna di Platone, e nella penombra si trovano persone che hanno in mano oggetti che li aiutano a mettere a fuoco memorie ormai spente; dall’apertura si intravede un’infinita distesa d’acqua (…) Potente ed evocativo, il corto utilizza in modo egregio il linguaggio simbolico e cinematografico, compresa la colonna sonora che sottolinea l’avanzare della storia ed il suo concludersi. In dieci minuti riesce a coinvolgere ed emozionare profondamente lo spettatore“.

“Per l’originalità del tema e il modo insolito di affrontare il rapporto non sempre pacifico tra delfini e pescatori, per l’efficacia comunicativa della narrazione affidata a Barbascura X e a interviste brevi ed essenziali, per le ottime riprese e la bellezza mai oleografica delle immagini, alcune molto rare e la presenza discreta, ma incisiva della colonna sonora” dichiarano gli studenti della Redazione Giovani che hanno decretato la vittoria di “LifeDELFI” di Lo Monaco.

La Festa del Cinema di Mare continua fino al 30 agosto con tanti ospiti attesi a Castiglione della Pescaia, come Isabella Ferrari, Vinicio Capossela, Elena Guerrini, con il suo spettacolo acquatico “Archeologia del coraggio” (spettacolo con prenotazione per un massimo di 40 persone; necessario il costume anche per gli spettatori) e i molti film in programma.

Programma completo: https://festadelcinemadimare.com/

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Club velico di Castiglione della Pescaia, associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Grosseto e Rrd (Roberto Ricci Design).