“L’arte di scriver Storie”: il Lions Club rende omaggio ad Italo Calvino

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si è svolto lunedì 7 agosto, in piazza Solti a Castiglione della Pescaia, l’evento culturale organizzato dal Lions Club Salebrvum di Castiglione della Pescaia su Italo Calvino, nella ricorrenza del centenario della sua nascita, dal titolo “L’arte di scriver Storie“.

Sono intervenuti come relatori tre soci Lions: Gaspare Polizzi (docente di Pedagogia generale e sociale all’Università di Pisa – Lions Club Firenze Bagno a Ripoli), Paolo Pisani (antropologo e scrittore – Lions Club Salebrvm) e Anna Bonelli (direttore della biblioteca comunale Chelliana – Lions Club Salebrvm).

Anna Bonelli ha sagacemente coordinato l’incontro, ricordando anche lo scrittore e saggista Stefano Adami, che doveva essere uno dei relatori, assente purtroppo per impedimenti di salute. Paolo Pisani e Gaspare Polizzi hanno indirizzato la loro attenzione sui due filoni salienti degli scritti di Calvino: le fiabe e gli animali, le cosmicomiche e le città invisibili. Relazioni originali, piene di significato, apprezzate da tutti i presenti.

Il presidente ha rimarcato ancora una volta il legame costruttivo tra il Club e l’amministrazione comunale, con la presenza del sindaco Elena Nappi, che ha ringraziato il Club per quanto fatto sul territorio in questi primi suoi dieci anni di vita. A dimostrazione di come concretamente il Lions Club Salebrvm abbia partecipato anche a questa iniziativa del Comune per la celebrazione dei primi cento anni di Calvino, è stata conferita al presidente Severo Mulinacci una targa in memoria di Italo Calvino.

Presenti anche l’ex sindaco Giancarlo Farnetani ed il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi.