“Castiglione della Pescaia – I luoghi nella storia”: Dario Viti presenta il suo libro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Giovedì 10 agosto, alle 19.30, alla darsena del Molo Cini, al Club velico di Castiglione della Pescaia, alla presenza di Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, Leonardo Rombai, dell’Università di Firenze, Paolo Pisani, antropologo e scrittore, avvocato Fabio Tavarelli, Emanuele Montefalchesi, presidente della locale Croce Rossa, Dario Viti presenterà il suo libro “Castiglione della Pescaia – I luoghi nella storia”.

Modererà la serata la giornalista Francesca Ciardiello.

Il libro

L’autore presenta così il suo libro: “Ho realizzato questo libro trascrivendo una serie di video racconti di luoghi castiglionesi particolari, in parte dimenticatici e comunque da me ritenuti caratteristici per la visione storica e sociale della comunità. Siamo a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, nel pieno della seconda ondata del Covid-19, assieme all’inseparabile Frida, Pastore belga Malenois, a bordo dell’Apino rosso, mi sono recato in quei luoghi e, sul posto, ne ho narrato la storia, cercando anche di andare oltre, proponendo e stimolando soluzioni futuristiche, avendo a cuore le sorti di Castiglione della Pescaia e della Maremma. Il mio pensiero va a questo territorio balneare, naturale, archeologico, culturale e storico, perennemente in bilico tra acqua e suolo, tra terra e mare, che forma una fascia ininterrotta e splendente tra le spiagge sabbiose e il verde di un entroterra ancora selvaggio, facente parte della Maremma, ‘la prima inferma, bisognosa di assistenza, bella e ricca di speranze’, come la definì Canapone l’ultimo illuminato di Toscana”.

Le 500 copie del libro, stampato con il contributo della Blue Factor, nel corso della serata verranno donate alla Croce Rossa di Castiglione della Pescaia che le metterà in vendita ad offerta: il ricavato sarà devoluto alle famiglie castiglionesi bisognose.

Dario Viti

Dario Viti nasce da una famiglia contadina in Val di Loro di Castiglione della Pescaia il 16 febbraio 1948, frequenta le scuole elementari con il maestro Bartoli in località il Brocco, l’avviamento professionale e l’Istituto tecnico industriale a Grosseto.

Dipendente del Comune di Castiglione dal 1972 al 1989, nel 1990 viene trasferito all’ufficio del Genio Civile di Grosseto fino al pensionamento nel 2011. Si appassiona alla politica durante il Sessantotto e ne diventa protagonista. Nel 1972 si iscrive al Pci e nel 1974 è segretario della sezione di Castiglione. Dal 1980 al 1990 viene eletto consigliere, poi capogruppo e assessore della Provincia di Grosseto.

Nel 1987 lancia l’idea, che si realizzerà parzialmente dopo 30 anni, di trasformare il centro del paese in isola pedonale. Nel 1989 organizza a Punta Ala il primo convegno nazionale sul turismo degli enti locali. Nel 1990 è sindaco di Castiglione della Pescaia. Nel 1991 conferisce la cittadinanza onoraria al maestro Sir George Sciolti. Dal 2005 al 2015 fa parte della segreteria e del comitato direttivo del circolo del Pd di Castiglione della Pescaia, in cui è tutt’ora iscritto.