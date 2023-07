“Note al chiaro di luna”: le “Youth and Love” in concerto alla Casa Rossa

Castiglione della Pescaia (Grosseto), “Note al chiaro di luna” si prepara a regalare al suo pubblico un’altra serata di grande musica.

Il concerto

Martedì primo agosto, alle 21.00, si esibiranno le “Youth and Love“, Bethan Terry soprano e Francesca Lauri al pianoforte con un programma emozionante. “Note al Chiaro di luna sulle orme di Italo Calvino” è la rassegna di concerti nella location della Casa Rossa nella Diaccia Botrona organizzati da A.Gi.Mus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e con la direzione artistica del Maestro Gloria Mazzi.

Martedì si terrà il concerto di Bethan Terry e Francesca Lauri. La soprano inglese Bethan Terry è al suo secondo anno al Guildhall Artist Masters programme con le professoresse Janice Chapman e Marie Vassiliou, dopo aver precedentemente studiato con Sophie Grimmer. Recentemente ha eseguito opere di George Walker in un concerto per la Bbc, diretto da Alison Buchanan, un tour di “Così fan tutte” di W.A.Mozart con il North Wales Opera Studio, nel ruolo di Fiordiligi, seguito da un concerto liederistico curato da Grah Johnson alla Milton Court. In maggio, Bethan è stata scritturata dalla Clonter Opera per la loro manifestazione “Spring Opera”, con grande successo di critica.

Francesca Lauri si è laureata al Conservatorio Trinity Laban di Londra, dove ha studiato con Sergio De Simone, con il massimo dei voti, ha vinto la medaglia d’argento Tcl per studi pianistici e ha vinto il premio David Gosling per accompagnamento pianistico. Ha anche vinto per due anni consecutivi il premio Lilian Ashe French Song Competition e l’English Song Prize. Attualmente studia accompagnamento pianistico con Simon Lepper, Kathron Sturrock e Roger Vignoles al Royal College of Music ed ha ricevuto la borsa di studio Ian Evans Lombe. Francesca si è esibita il luoghi come la Wigmore Hall, Milton Court, la Fazioli Concert Hall, LSO St. Luke’s and Teatru Manoel in Malta. E’ stata nominata Lieder Young Artist per il 2023 a Leeds ed ha vinto recentemente il concorso pianistico del Royal College of Music.

La parte narrativa è affidata a Patrizia Guidi, che leggerà il racconto di Italo Calvino “L’avventura di due sposi”.

“Note al chiaro di luna” è una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza, hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente.

Gli spettacoli si terranno ogni martedì di luglio e di agosto alle 21.00 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia.

Il prossimo concerto

Prossimo appuntamento: martedì 8 agosto, Matteo Cabras al pianoforte. Racconto: “Un generale in biblioteca”.

L’ingresso è libero ed è disponibile la navetta gratuita che porta comodamente dal centro alla Casa Rossa. Per informazioni e prenotazioni: agimus.grosseto@agimus.it; iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it. Telefono: 0564.927244.