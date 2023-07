“Riscontri”: al via la mostra collettiva nell’ex palazzo comunale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 29 luglio sarà inaugurata la mostra di opere pittoriche e scultoree dal titolo “Riscontri“. Appuntamento nell’ex palazzo comunale di Castiglione della Pescaia, in via Roma/via Vittorio Veneto, alle 19.00.

Gli artisti

Una location suggestiva ospiterà i lavori dei sette artisti: Giacomo Tisato, Claudio Rosselli, Concetta Francesca, Raisa Fesic, Tiziana Pannozzo, Andreana Marotta, Roberta Tommasini.

“Siamo orgogliosi – affermano gli espositori – di poter essere presenti con le nostre creazioni in una località che ogni anno amplia il suo successo attraverso il mondo dell’arte e della cultura. Un’accattivante sinergia utile sia per contribuire a rafforzare l’immagine turistica del paese che per dare risalto alle nostre realizzazioni”.

Correnti artistiche e “riscontri” vari in una collettiva appassionata…sette mostre personali in una. La mostra è visitabile dal 29 luglio al 5 agosto, tutti i giorni, ad ingresso libero, dalle 17.30 alle 24.00.