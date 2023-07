Torna il Punta Ala Music Fest: il programma dei concerti

Punta Ala (Grosseto). L’estate si accende a Punta Ala con i concerti del Punta Ala Music Fest. Il festival animerà la splendida località balneare con le serate di musica dal vivo.

Il primo appuntamento è sabato 15 luglio, alle 22, in piazza delle Bandiere, con Space Trio: Giulio Stracciati alla chitarra, Giovanni Benvenuti al sax e Franco Fabbrini al basso presentano un repertorio classico che spazia tra le più belle melodie jazz di tutti i tempi. Il Music Fest proseguirà nei mesi di luglio e agosto con gli altri appuntamenti, tutti a ingresso libero.

“Siamo felici di proseguire la positiva esperienza del Punta Ala Music Fest, che è ormai un festival consolidato – afferma l’avvocato Alessandro Fantini, presidente del Marina di Punta Ala –, che negli anni richiama turisti e che ci piacerebbe far ulteriormente crescere. Il Punta Ala Music Fest è un regalo speciale che il Marina rinnova alle persone che abitualmente frequentano il porto, con il desiderio di aprire sempre di più la nostra incantevole località turistica anche al resto del territorio, richiamando residenti e turisti appassionati di musica, desiderosi di trascorrere una serata di emozioni. Anche in questa edizione proponiamo un programma vario negli otto appuntamenti previsti nei mesi di luglio e agosto, che spazia dal jazz, con il primo spettacolo del 15 luglio, alla musica leggera italiana e per la prima volta alla musica lirica. Da non perdere Marina Rei il 16 agosto e i solisti della prestigiosa Accademia del Maggio musicale fiorentino il 23 agosto.”

Il programma

Ma ecco i prossimi concerti dopo la serata di apertura del 15 luglio: sabato 29 luglio, alle 22, Lucio Battisti tribute show in piazza delle Bandiere. Il più importante tributo a Lucio Battisti e Mogol in Italia in versione trio, in cui Leandro Ghetti cantante e front-man si alterna tra chitarra acustica, pianoforte e organo.

Sabato 5 agosto, alle 22, The Orange beat duo, in piazza delle Bandiere. Eugene Van Hemert, chitarra acustica e voce, e Guido Pietrella, basso e voce. Un viaggio in versione acustica nella storia della musica da Ray Charles e Johnny Cash a Eric Clapton e i Pink Floyd, passando per la musica americana di Simon & Garfunkel, Eagles, Cat Stevens e Talking Heads.

Mercoledì 9 agosto, alle 22.30, “Caro amico ti scrivo” tribute band Lucio, al Belvedere dello Sparviero. Una serata omaggio ad uno dei più grandi autori della musica italiana, scomparso prematuramente, nel pieno della sua attività artistica.

Mercoledì 12 agosto, alle 22.30, Ross al Belvedere dello Sparviero. Rosario Aloisio, in arte Ross, nelle sue vesti preferite di cantautore, per presentare il nuovo lavoro discografico “Navigando verso il sole”.

Mercoledì 16 agosto, alle 22.30, Marina Rei al Belvedere dello Sparviero. Torna in tour accompagnata da Francesco Forni “Donna che parla in fretta”, ovvero il disco live che descrive al meglio il suo carattere musicale.

Mercoledì 23 agosto, alle 22.30, i solisti dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino al Belvedere dello Sparviero, con un programma di celebri arie d’opera, e canzoni della tradizione popolare.

Sabato 26 agosto, alle 22, Dave e Matthew in piazza delle Bandiere. Duo acustico composto da due formidabili musicisti: Davide Pepi (chitarra e voce) e Mattia Mattei (voce e percussioni).