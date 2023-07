Torna Dilettando con Avis: prima tappa a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Giovedì 13 luglio, alle 21, grazie all’amministrazione comunale, prende il via da Castiglione della Pescaia la ventesima edizione di Dilettando, la trasmissione più fresca e pazza dell’estate, in onda su Toscana Tv e Siena Tv, dedicata al dilettantismo artistico. Ballerini, cantanti, musicisti, danzatrici e quant’altro, sotto la guida di Carlo Sestini, dovranno convincere una variegata giuria per accedere alla finalissima di Grosseto o alla semifinale.

“Sono contento di partire proprio da Castiglione della Pescaia – commenta Sestini – dove tutto venti anni fa ebbe inizio. La piccola Svizzera ha un fascino particolare e questo palcoscenico ha regalato tante emozioni e molte ancora le regalerà ai protagonisti e al pubblico, che non ha fatto mai mancare il suo calore e il suo sostegno. Anche per questo tour il nome di Dilettando è abbinato alla solidarietà con la presenza di Avis e con l’obiettivo di avvicinare turisti e residenti alla donazione di sangue e plasma, tenuto conto che durante l’estate il loro numero subisce una diminuzione”.

Insieme a Carlo Sestini, saliranno sul palco di piazza ex Orto del Lilli la spalla storica Paco Perillo, le due co-presentatrici Francesca Magdalena Giorgi e Ilenia Garofalo e, in qualità di ospite, il cantante Max Gentilesca, clone canoro di Barry White e Mario Biondi. Naturalmente, sarà dato spazio alla sezione Avis castiglionese con il suo presidente Luca Lonzi, che premierà alcuni donatori.

“Con Dilettando – aggiunge la presidentessa di Avis Toscana, Claudia Firenze – si conferma un’estate all’insegna del sorriso solidale. E non a caso siamo giunti alla ventesima edizione perché la formula funziona. In questi anni migliaia di persone sono state sensibilizzate sulla promozione del dono di sangue e plasma e più in generale sulla cultura della solidarietà, segno tangibile che certi messaggi sono validi anche se si veicolano in contesti che sono leggeri, ma non certo superficiali, in cui emergono tante forme artistiche di spettacolo”.

“Siamo molto onorati – dichiara il sindaco Elena Nappi – di ospitare l’inizio della nuova edizione di Dilettando per questo compleanno così importante di una delle trasmissioni più longeve e divertenti del nostro territorio. Nel corso di questi 20 anni ha fatto ridere e sorridere tantissime persone ed ha dato la possibilità a grandi e piccoli di potersi esibire su un palcoscenico di tutto rispetto nelle più belle piazza della Maremma e magari di scoprirsi un vero talento.”

“Un grazie sentito – conclude Sestini – al main sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, al sindaco Elena Nappi e al suo Comune, che da venti anni fa da scenario naturale alla trasmissione più frizzante dell’estate”.