“Note al chiaro di luna sulle orme di Italo Calvino”: il Trio Sechter in concerto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Secondo grande appuntamento con “Note al chiaro di luna sulle orme di Italo Calvino“, la rassegna di concerti nella suggestiva location della Casa Rossa nella Diaccia Botrona, organizzati da A.Gi.Mus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Martedì 11 luglio, alle 21.00, il Trio Sechter si esibisce portando l’opera 100 in mi bemolle maggiore di Franz Schubert. La parte letteraria è affidata a Silvia Striato, che interpreterà il racconto “La tribù con gli occhi al cielo” di Italo Calvino.

Il Trio Sechter

Il Trio Sechter è formato da Amedeo Ara al violino, Antonio Cicala al pianoforte e Niccolò Bini al violoncello ed è la formazione che è risultata tra i vincitori del progetto “Attraverso i suoni”, seconda edizione, nato dalla collaborazione tra le sedi A.Gi.Mus. di Firenze, Grosseto e Arezzo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e promosso, in Maremma, dai Comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia.

Il Trio si è formato alla scuola di musica di Fiesole nel 2022, nella classe di Diego Maccagnola, Alessandro Copia e Lena Yokoyama (Trio Kanon) e riunisce tre amici accomunati dalla passione per la musica da camera. Dopo aver svolto numerose lezioni con il maestro Alexander Lonquich, il gruppo è stato chiamato a suonare in importanti istituzioni musicali italiane. Nell’aprile 2023, il trio è stato selezionato da Alexander Lonquich come vincitore della prestigiosa borsa di studio della Fondazione William Walton di Ischia. I membri del trio si stanno attualmente perfezionando sempre alla Scuola di musica di Fiesole con Andrea Lucchesini, Eva Szabó e Filippo Burchietti e hanno partecipato a masterclass di Barnabás Kelemen, Miklós Perényi e Boris Berman.

La rassegna

“Note al chiaro di luna” è una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza, hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente.

Gli spettacoli si terranno ogni martedì di luglio e di agosto alle 21.00 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia.

Prossimo appuntamento: martedì 18 luglio con l’esibizione dei vincitori del concorso Lions Distretto 108la: Emanuele De Luca al violino, Gabriele Ghelardi al clarinetto, Lorena Moretti al sassofono. Racconto “La pecora nera”.

Ingresso libero ed è disponibile la navetta gratuita che porta comodamente dal centro alla Casa Rossa. Per informazioni e prenotazioni: agimus.grosseto@agimus.it; iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it..Telefono: tel. 0564.927244.