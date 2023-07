Dilettando compie 20 anni: lo show nelle piazze maremmane scalda i motori per l’edizione 2023

Grosseto. E’ la terza trasmissione più longeva d’Italia con venti anni ininterrotti di programmazione.

Partita da Teletirreno e oggi su Toscana TV e Siena TV, Dilettando ha permesso a migliaia di persone di potersi esibire su un palcoscenico davanti a un pubblico, apparire in televisione.

Il 13 luglio torna l’edizione 2023 laddove ebbe il suo battesimo, nella calviniana Castiglione della Pescaia, in piazza ex Orto del Lilli.

“Sarà un momento di grande emozione – ammette Carlo Sestini – perché mai avrei pensato di raggiungere il traguardo dei venti anni. Da quel luglio del 2003 è cambiato il mondo, ma il cliché di Dilettando non si è modificato, perché la voglia di divertirsi e di mettersi in gioco è insita, per fortuna, nell’animo umano. Il successo questo format? E’ semplice. Dare alle persone quello che vogliono e cerchiamo di farlo in maniera divertente e senza prendersi troppo sul serio, anche se poi chi emerge mostra enormi qualità artistiche. Mi preme sottolineare, pure per questa edizione, dell’aggiunta di Avis nel nome, perché durante ciascuna puntata parleremo di donazione di sangue e plasma e ne ricorderemo l’importanza, consegnando un riconoscimento, su segnalazione della locale sezione, ai donatori più virtuosi”.

“Tutto questo è possibile – continua Sestini , grazie a uno staff di persone sempre disponibili e professionalmente preparate che mi supporta e mi sostiene e permette di andare in scena ogni volta lasciando ampio spazio all’improvvisazione. Questa è forse la qualità migliore di Dilettando.”

Come sempre, accanto alla storica “spalla” Paco Perillo, ci saranno le vallette capitanate da Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Vanessa Guadagno, il ritorno di Debora Capecchi e la new entry , il caratterista e attore Davide Denci, la cosplayer Valentina Serini e per la prima volta sul palcoscenico un nuovo personaggio che incarnerà il professor Claudio Venturi.

“Accanto a queste figure – spiega Sestini – mi preme ricordare lo staff organizzativo, composto da Marisa Lunghini e Silvia Bertini, quello dei tecnici con la regista Orsola Vigorito, i cameraman Gianni Armonia, Samuele Cottini, Loriano Bartalucci, Mario Fontani, Gianfranco D’Agostino, il fotografo Massimo Fontani, il tecnico del suono Alberto Guazzi e quello delle luci e allestimento scenico, Gianluca Rallo. Una piccola comunità professionale e coesa in cui l’amicizia gioca un ruolo determinante e preponderante. E un grazie sentito alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze main sponsor, le amministrazioni comunali ospitanti e alcune sedi Avis per il sostegno, e chi ha creduto in questo progetto, come Conad, Miller Italia, Latte Maremma, Elettromeccanica Moderna, Banca Tema, Maurizio Marraccini Generali Italia, La Cura, Toscano, Campeggio Principina, e Edilposatori”.

Il programma

L’appuntamento televisivo sarà il martedì con Toscana Tv e il sabato con Siena Tv, mentre le date del tour estivo sono fissate il 13 luglio a Castiglione della Pescaia in piazza ex Orto del Lilli, il 19 luglio al campeggio Principina a Principina a Mare, il 7 agosto a Massa Marittima, il 16 agosto a Scarlino, il 21 agosto a Manciano e il 24 agosto a Magliano in Toscana e la finalissima il 9 settembre al teatro Moderno di Grosseto.