“Note al chiaro di luna”: otto concerti di giovani talenti alla Casa Rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Tutto è pronto per la terza edizione di “Note al chiaro di luna, sulle orme di…“, i concerti nella suggestiva location della Casa Rossa nella Diaccia Botrona, organizzati da A.Gi.Mus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

“Gli otto bellissimi concerti che iniziano martedì 4 luglio – dichiara Gloria Mazzi – rientrano nel progetto ‘Attraverso i Suoni’ che è realizzato da A.Gi.Mus Grosseto, Firenze e Arezzo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il contributo dei Comuni ospitanti, Comune di Grosseto e Comune di Castiglione della Pescaia, il patrocinio della Regione Toscana e delle province coinvolte. ‘Note al chiaro di luna’ è una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza, hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente. Un’esperienza che li porta fuori dagli ambiti prettamente didattici e li aiuta a far sì che la musica, oltre che passione, possa tramutarsi in professione. In questo modo valorizziamo tanti giovani artisti e diamo loro la possibilità di esibirsi in una location fra le più suggestive del territorio grossetano; un momento dove la musica si coniuga con la storia e le storie. Il concerto, infatti, è anche l’occasione per abbinare alla musica una narrazione su scrittori e poeti in un connubio tra linguaggi artistici. Gli spettacoli si terranno ogni martedì di luglio e di agosto alle 21.00 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia“.

In questa edizione tutti i racconti scelti sono stati scritti da Italo Calvino, al quale è dedicato un anno speciale di eventi a Castiglione della Pescaia dove è sepolto. “Italo Calvino ha lasciato un ricordo indelebile nel nostro paese dove era considerato uno di noi – dichiara il sindaco Elena Nappi -. Il grande scrittore le cui opere sono tradotte in tutto il mondo aveva scelto proprio questo borgo sul mare come rifugio e come luogo dove vivere. La nostra amministrazione, nei 100 anni dalla sua nascita, ha voluto celebrarlo attraverso numerose forme d’arte e anche ‘Note al chiaro di luna’ parla di lui. Grazie a Gloria Mazzi per la costante passione e l’entusiasmo con i quali organizza gli eventi a Castiglione della Pescaia. Dopo il successo di ‘Musica di Mare’, che ha portato in piazza Solti artisti di fama mondiale, diamo spazio ai giovani talenti in questa rassegna alla Casa Rossa Ximenes che ci permette di valorizzare uno dei tanti tesori di questo territorio straordinario”.

Il programma

Martedì 4 luglio, per la rassegna “Attraverso i suoni”, Cello across the Time: Duccio Dalpiaz al violoncello. Racconto “L’uomo che chiamava Teresa”.

Martedì 11 luglio, per la rassegna “Attraverso i suoni”, Trio Sechter: Antonio Cicala al pianoforte, Amedeo Ara al violino, Niccolò Bini al violoncello. Racconto “La tribù con gli occhi al cielo”.

Martedì 18 luglio, i vincitori del concorso Lions Distretto 108la: Emanuele De Luca al violino, Gabriele Ghelardi al clarinetto, Lorena Moretti al sassofono. Racconto “La pecora nera”.

Martedì 25 luglio, per la rassegna “Attraverso i suoni”, Rimembranza Gate Duo: Simone Bellagamba al sassofono, William Belpassi al pianoforte. Racconto “Occhi nemici”.

Martedì primo agosto, Youth and Love: Bethan Terry soprano, Francesca Lauri al pianoforte. Racconto: “L’avventura di due sposi”.

Martedì 8 agosto, per la rassegna “Attraverso i suoni”, Piccole forme a confronto: Matteo Cabras al pianoforte. Racconto: “Un generale in biblioteca”.

Martedì 22 agosto, Duo Nami: Lavinia Golfarini al violoncello, Andrea Volcan al violoncello. Racconto: “Il richiamo dell’acqua”.

Martedì 29 agosto, Dal classicismo al romanticismo: Filippo Tronchi al pianoforte. Racconto “Ultimo viene il corvo”.

Ingresso libero, per informazioni e prenotazioni: agimus.grosseto@agimus.it; iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it. Telefono: 0564.927244.