Medicina e letteratura, ecco “Il bello di stare bene”: il teatro incontra il benessere

Grosseto. Saranno due gli incontri all’insegna del benessere e del teatro, organizzati dall’associazione “Insieme in rosa Onlus” e promossi da Fineco Firenze, che avranno come filo conduttore “Il bello di stare bene“:

, al cinema all’aperto, alle 21 di venerdì 16 giugno, sarà presentata “Amici per la pelle”, una conferenza medico-emozionale a cura del dottor Riccardo Sirna (dermatologo) e del professor Giacomo Moscato (attore e docente di letteratura); a Follonica, al Teatro Fonderia Leopolda, nella sala Eugenio Allegri, alle 21 del 20 ottobre, sarà presentata “Siamo quello che mangiamo”, una conferenza medico-emozionale a cura della dottoressa Valentina Culicchi (nutrizionista) e del professor Giacomo Moscato (attore e docente di letteratura).

Il progetto

Lo scopo del progetto “Il bello di stare bene” è quello di sottolineare quanto l’informazione e la prevenzione siano fondamentali per la salute fisica e mentale di ciascuno di noi e per farlo saranno prese in esame, appunto, due branche importanti della medicina: la dermatologia e la nutrizione.

Al progetto è collegata anche un’opera pittorica realizzata dalla pittrice follonichese Dora Pianizzola: il dipinto, che ha come titolo proprio “Il bello di stare bene”, sarà esposto in occasione di entrambi gli eventi e verrà donato dall’artista alla sede del distretto Asl di Follonica in occasione dell’incontro del 20 ottobre.

Moderatrice di entrambi gli incontri sarà Claudia Dondoli, coordinatrice del progetto Centro studi del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.

Il coordinamento medico-scientifico degli eventi sarà a cura della dottoressa Alessandra Buonavia, responsabile dell’Uosd di mammografia della Asl Toscana Sud Est.