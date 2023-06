Un’estate a ritmo di musica in paese e nelle frazioni: il programma degli eventi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Presentata questa mattina, mercoledì 7 giugno, la seconda edizione del festival “Musica di Mare”, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, che si terrà il 18 ed il 25 giugno ed è già definito dagli addetti ai lavori come un’eccellenza artistica e culturale a livello internazionale.

«Il calendario degli eventi sia estivi, che di quelli in programma durante l’arco dell’anno nel nostro paese – ricorda il sindaco Elena Nappi, che segue in prima persona le politiche culturali dell’amministrazione comunale – viene realizzato avvalendoci della competenza della direzione artistica musicale del maestro Gloria Mazzi, presidente di A.Gi.Mus. Grosseto».

Il festival “Musica di Mare” è un salotto musicale incastonato all’interno di un talk show condotto da un giornalista specializzato e da una conduttrice radiofonica, dove si possono incontrare i musicisti e conoscere i segreti delle loro creazioni.

«Domenica 18 giugno – anticipa il primo cittadino – in piazza Solti domineranno due pianoforti a coda che Danilo Rea, uno dei migliori jazzizti italiani, e l’iraniano Ramin Bahrami, il più grande interprete vivente di Bach, sapranno animare attraverso la loro arte. Il 25 giugno sarà la volta di Giovanni Sollima, un vero virtuoso del violoncello, che catturerà l’attenzione del pubblico. Questo compositore riesce a produrre ritmi mediterranei con una vena melodica tipicamente italiana, ma che nel contempo riesce a raccogliere tutte le epoche, dal barocco al metal».

«Piazza Solti – sostiene Elena Nappi – è il luogo naturale dove apprezzare la musica e vogliamo incentivare i giovani che, se motivati, prendono parte a questi appuntamenti e lo faremo attraverso una programmazione sempre più ampia ed anche quest’anno sarà il palcoscenico prediletto dall’Accademia del Bel Canto Georg Solti il 14 luglio».

“Note al chiaro di luna”

A luglio ed agosto tornano nella cittadina costiera anche le “Note al chiaro di luna“, un appuntamento che si tiene tutti i martedì nel giardino del Museo Casa Rossa Ximenes, dove ad esibirsi saranno giovani promettenti musicisti del panorama nazionale under 30, che presenteranno al pubblico il proprio progetto musicale, e si concluderà con l’esibizione al pianoforte del castiglionese Filippo Tronchi.

E’ stato presentato anche il cartellone del #castiglionesummertime 2023, dove sono stati inseriti momenti di cinema, musica, danza, teatro, mostre, presentazione di libri, eventi legati sia al centenario della nascita di Italo Calvino, che al puro intrattenimento e divertimento, accompagnati da molto sport.

«Proponiamo centinaia di eventi per tutte le tipologie di pubblico, una programmazione che avrà sempre come obbiettivo quello di coniugare vari gusti e generi. Il #castiglionesummertime 2023 — afferma Nappi – prosegue con l’identità che gli abbiamo dato l’anno scorso e marcia in una direzione ormai consolidata, che è quella di organizzare sempre più appuntamenti di caratura nazionale ed internazionale come l’attesa mostra evento del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia dal titolo “Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei capolavori del Museo archeologico nazionale di Napoli alla classicità del Bello nell’opera di Mitoraj”, che aprirà i suoi battenti al pubblico sabato 17 giugno e rimarrà visitabile fino al 5 novembre».

Gli eventi estivi

Durante l’estate sono confermati i concerti dell”Orchestra sinfonica Città di Grosseto, il primo si terrà alle 20.45 del 21 giugno al Belvedere dello Sparviero a Punta Ala. Sempre nella stessa giornata, nel capoluogo, a cura del Centro commerciale naturale, è in programma la “Festa della musica“. In piazza Orto del Lilli mercoledì 26 luglio si potrà assistere alle selezioni di Miss Italia e nel fine settimana del 29 e 30 piazzale Maristella ospiterà una due giorni dedicata al “Vertical tour”di Radio Deejay.

Ad agosto al Belvedere dello sparviero di Punta Ala si terrà un concerto della Scuola dei giovani musicisti europei composta da 100 elementi. Sabato 12 agosto piazza Solti sarà la location della prima delle due tappe del Grey Cat, mentre la seconda è in programma giovedì 17 a Vetulonia.

Sabato 19 agosto, a Punta Ala, e mercoledì 23 agosto, a Castiglione, sono in programma i Fuochi a mare e da giovedì 24 a martedì 29 il regista Giovanni Veronesi, direttore artistico del “Festival cinema di mare“, sta definendo la partecipazione di attrici di caratura internazionale a questa rassegna, che sarà ospitata nel centro del paese e che si concluderà con il concertone in spiaggia che vedrà protagonista Vinicio Capossela.