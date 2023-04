“Nba Confidential”: Riccardo Pratesi presenta il suo libro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Le Giornate europee dello sport, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, giunte all’ottava edizione, propongono ogni anno sia eventi nuovi che classici di successo, diventati appuntamenti imperdibili per gli appassionati di molte discipline sportive.

Domenica 30 aprile, alle 17, al campo di basket “Alessandro Catastini” alle Paduline (in caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della sala consiliare in via Cesare Battisti), sarà presentato un libro dedicato alla pallacanestro, scritto da Riccardo Pratesi, dal titolo “Nba Confidential“. L’autore dialogherà con la presidente del Consiglio comunale che segue le politiche sportive, Isabelle Mariani, e con gli appassionati di questa disciplina.

Il libro

All’interno di “Nba Confidential” sono narrati fatti e misfatti, storie e intrecci, gelosie e alleanze di spogliatoio, i campioni oltre la “figurina”. L’autore mimetizza e racconta quelli che sono i dietro le quinte, tra pregi e difetti. L’identikit dei “capobranco” Nba tratteggiato da chi li ha frequentati da cronista di campo. I trionfi e le cadute, senza filtri, dettagliati per conoscenza diretta e con ulteriori testimonianze di giornalisti e giocatori. Segreti, manie, bizze e virtù impensabili di stelle planetarie con radici diverse e destini incrociati. LeBron, Curry, Ginobili, Butler, Duncan, Jokic, Doncic, Durant e Paul: giganti sul parquet, storie in cui i canestri sono solo incantevoli accessori.