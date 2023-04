Cooking show, cultura, archeologia e passeggiate nella natura: gli eventi per il ponte della Liberazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Torna con gli ultimi due appuntamenti a Castiglione della Pescaia “Un mare di opportunità”, lo show cooking dedicato al pesce e alla biodiversità organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia.

I cooking show

Domani, lunedì 24 aprile, alle 15, in piazza Maristella si metterà alla prova ai fornelli Massimiliano Palmieri ed il 29, sempre nello stesso orario, ma nel piazzale della darsena, sarà in azione lo chef stellato Andrea Rossi, del ristorante “Il Gabbiano 3.0”.

Questi eventi, sempre più partecipati grazie a molte trasmissioni televisive dedicate alla cucina dove gli chef diventano anche showman, saranno un’occasione per castiglionesi e turisti per imparare sia tecniche nuove, che ricette sempre più creative.

Il commento del sindaco

«Nel 2022 – ricorda il sindaco Elena Nappi – l’amministrazione comunale si è aggiudicata un contributo pubblico che ci ha permesso di finanziare al 100% un progetto relativo alla misura del Flag 5.68 “Costa degli Etruschi”, che ha fatto entrare nelle casse comunali 92mila euro da investire per la promozione dell’ittiturismo, un’ulteriore importante opportunità per Castiglione della Pescaia di ampliare l’offerta turistica che si aggiunge alle molte altre eccellenze presenti sul territorio. Siamo soddisfatti che al nostro fianco si siano subito resi disponibili a partecipare il Consorzio Maremma Experience, gli addetti ai lavori dell’accoglienza e quelli della pesca, ma per il Comune questo progetto è soprattutto il proseguimento di un’azione da portare avanti per la valorizzazione di stili di vita sani attraverso la divulgazione della conoscenza del pescato locale che gli chef cucinano durante queste occasioni».

«Le peculiarità castiglionesi – aggiunge Nappi – stanno avendo il giusto riconoscimento di popolarità e, oltre al pesce, possiamo contare anche su prodotti agricoli, enogastronomici, folkloristici e culturali conosciuti e pubblicizzati sia in Italia che all’estero. Quanto creato in questo ultimo anno, grazie ad una puntuale sinergia con il mondo produttivo e dell’accoglienza, ha ancora una volta fatto uscire allo scoperto le migliori risorse presenti nella nostra collettività ed ha preso forma un’iniziativa dalla quale proseguire per rendere sempre più ricca e attraente la nostra offerta di manifestazioni culturali, folkloristiche e di promozione territoriale».

«Stiamo riuscendo con successo, grazie ai prodotti locali – conclude Nappi – a presentare e far conoscere la storia, la cultura e le tradizioni di questo paese. Vogliamo intercettare e portare a Castiglione della Pescaia nuovi flussi turistici e soprattutto nei in un momenti dell’anno non da tutto esaurito».

Attraverso il progetto collegato all’ittiturismo in questi mesi sono stati organizzati nella cittadina balneare riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop, degustazioni di pescato locale, giornate di percorsi del gusto, uscite didattiche informative realizzate a bordo di imbarcazioni della pesca costiera artigianale autorizzata alla pescaturismo e incontri didattici per le scuole. Tutti questi appuntamenti sono stati promossi ed affiancati anche alla realizzazione di una linea grafica dedicata con tanto di logo con cui realizzare gadget vari, creare un’identità digitale ed una web application con QR code in 3 lingue, e mandato in stampa un ricettario per show-cooking con ricette, ad un banner, a pannelli didattici e video promozionali.

Le visite guidate

Vetulonia accoglierà con tutte le sue peculiarità castiglionesi e turisti che sceglieranno di salire nel borgo etrusco durante questo ponte di fine aprile. L’area archeologica di Poggiarello Renzetti – Scavi città sarà aperta anche domani, lunedì 24 aprile, con orario dalle 10.10 alle 17:50, mentre le aree archeologiche nazionali presenti nella frazione castiglionese il 24 e il 25 aprile potranno essere visitate con i seguenti orari: Costa Murata dalle 9.45 alle 13.15 e la tomba della Pietrera dalle 14.30 alle 18.30.

Al MuVet, invece, le porte della struttura di piazza Vatluna si apriranno da lunedì 24 a mercoledì 26 aprile, dalle 10 alle 19, e si potrà prendere parte, ad ingresso libero, a tre nuovi eventi legati al centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino dal titolo “Calvino e Ariosto”, lettura recitata con il cantastorie e narratore Michele Neri, che inizieranno alle 17.30.

Al “Falchi”, fino al primo maggio, rimane visitabile “Il cielo in una stanza“, una mostra fotografica di nuvole ed Etruschi a Vetulonia” a cura di Johanna Ekmark. L’ingresso all’esposizione temporanea è compreso nel biglietto ordinario.

Inoltre, in questo ponte riaprono le porte della Casa Rossa Ximens, chiusa da alcuni mesi per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione, e sarà visitabile dalle 10 alle 18, insieme ad una meravigliosa passeggiata nella riserva naturale della Diaccia Botrona.